Algérie: Rentrée professionnelle - introduction de nouvelles spécialités à l'Est du pays

CONSTANTINE — Les établissements de la formation et de l'enseignement professionnels des wilayas de l'Est du pays ont introduit de nouvelles spécialités pour la session février 2024 dont le coup d'envoi a été donné dimanche, dans le cadre de la stratégie du secteur pour répondre aux besoins du marché de l'emploi, des entreprises et des collectivités locales.

A Tébessa, les autorités locales ont lancé à l'Institut national spécialisé de formation professionnelle (INSFP) chahid Larbi Ben M'hidi de Bir El Ater la nouvelle session qui a été marquée par l'ouverture de 13 nouvelles spécialités dont celles de " guide touristique ", " réhabilitation et rénovation des constructions ", " génie industriel ", " production des huiles alimentaires ", " conducteur de grue " et " conception céramique", a précisé le directeur du secteur, Lazhar Boudhraa.

A Mila, la nouvelle rentrée a vu l'introduction de six nouvelles spécialités dont celles " des grandes cultures ", " la mécatronique automobile ", " création et maintenance de réseaux locaux " et " collecte de péages " en vue de fournir une main d'oeuvre qualifiée pour le marché de l'emploi, a assuré la directrice du secteur, Samira Benmedjat.

Le wali de Khenchela, Youcef Mahiout, a donné au CFPA défunt moudjahid Bouhelala Mohamed d'El Hamma le coup d'envoi de la session de février qui, selon le directeur du secteur, Abdelaziz Kadri, a intégré des spécialités nouvelles répondant aux besoins du marché de l'emploi et la demande des jeunes dans le cadre du programme de réforme du secteur.

Dans la wilaya d'Ouled Djellal, le wali, Aïssa Aziz Bouras a ouvert la nouvelle rentrée au CFPA Saoudi Sadek de Doucène où il a présidé la remise de l'agrément au premier établissement privé de formation au chef-lieu de wilaya ainsi que la signature d'une convention de partenariat entre le secteur de la formation professionnelle et la direction des moudjahidine et ayants-droit.

A Souk Ahras, 2.773 nouveaux stagiaires ont rejoint les établissements de formation dont l'offre a inclus les quatre nouvelles spécialités de " réparation de chaises et meubles ", " installation de panneaux solaires ", "boulangerie viennoiserie " et " service de salles".

A Batna, le coup d'envoi de la nouvelle session de février a été donné au CFPA chahid Bensaâdi Mohamed Benbelgacem à Hamla en présence du wali, Mohamed Benmalek qui a suivi un exposé sur le secteur.

Selon les explications données à l'occasion, cette session a connu l'offre de 7.929 postes de formation dont 1.890 destinés aux jeunes bénéficiaires de l'allocation de chômage.

A M'sila, ils ont été 6.470 nouveaux stagiaires à rejoindre les établissements de formation, selon le directeur local du secteur, Sadek Saâdna, qui a assuré que la direction locale du secteur oeuvre à accompagner le développement local, à ancrer la culture entrepreneuriale et à encourager l'investissement.