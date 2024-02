Algérie: Ramadhan-Hadj-saison estivale - Zahana préside une réunion sur les préparatifs

ALGER — Le ministre des Transports, Mohamed El Habib Zahana, a présidé, dimanche à Alger, une réunion sur les préparatifs en prévision du mois sacré de Ramadhan, de la saison du Hadj de l'année 2024 et de la saison estivale, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette réunion s'est déroulée au siège du ministère en présence de ses cadres, avec la participation des directeurs des transports des wilayas par visioconférence, selon la même source.

Après avoir écouté les intervenants et passé en revue les mesures et procédures prévues en prévision de ces rendez-vous, le ministre a adressé une série d'instructions et d'orientations opérationnelles visant à assurer le bon déroulement de ces échéances.

Pour ce faire, le secteur mobilise l'ensemble des moyens matériels et humains au niveau des différents moyens de transport, s'attèle à l'amélioration des services et à la prise en charge optimale des citoyens, d'autant que ces saisons enregistrent une grande affluence sur les moyens de transports et les structures y afférentes, conclut le communiqué.