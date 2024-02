Algérie: GECF - Une opportunité pour valoriser les sources d'énergie et renforcer la place de l'Algérie sur la scène internationale

SIDI BEL ABBES — Le 7ème sommet des chefs d'Etats et de gouvernements du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), que l'Algérie accueille, du 29 février au 2 mars prochain, constitue une occasion importante pour valoriser les sources d'énergie et renforcer la position de l'Algérie sur la scène internationale, a indiqué le professeur Kamli Mohamed de la Faculté des Sciences Economiques de l'Université Djillali Liabes de Sidi Bel Abbes.

Le même intervenant a indiqué à l'APS que ce sommet, qui intervient dans une situation géopolitique mondiale complexe, "sera l'occasion de parvenir à des approches et déterminera les priorités à la lumière des récentes mutations géopolitiques internationales en vue de valoriser les sources énergétiques et renforcer la position de l'Algérie sur la scène internationale".

Ce que le forum vise à réaliser peut être résumé en quatre objectifs stratégiques, a ajouté le même expert en affaires économiques, parmi lesquels "l'élargissement du rôle du gaz naturel dans le développement durable et la sécurité énergétique", "l'amélioration de la juste valeur, c'est-à-dire le prix auquel les bénéfices des pays exportateurs de gaz naturel sont maximisés", ainsi que le "développement de technologies modernes dans l'industrie gazière, notamment dans la création de l'Institut du Forum" et le "renforcement de la position internationale du Forum des pays exportateurs de gaz (pouvoir de négociation).

Ce sommet sera également marqué par le lancement d'une nouvelle édition, qui s'incarnera à travers des études prospectives qui pourront prédire la situation des Etats membres du forum à l'horizon 2050 (soit 25 ans après la tenue du sommet).

Ces études porteront sur la production, les réserves et l'exportation et le sommet du GECF peut être ponctué par la naissance d'une "organisation du gaz".

Il a, en outre, souligné que l'Algérie, en abritant le septième sommet des chefs d'Etat et de gouvernements du Forum des pays exportateurs de gaz, "jouera un rôle très important dans le monde, car elle deviendra dans le futur un lien stratégique entre le gaz produit en Afrique et l'Europe, surtout après l'achèvement du projet de gazoduc de transport de ce produit énergétique du Nigeria à l'Algérie, en passant par le Niger et, de là, vers l'Europe".

Le professeur Kamli a estimé que "l'Algérie, en tant que pays fondateur du Forum des pays exportateurs de gaz, possède toutes les capacités et qualifications pour jouer un rôle principal au sein de ce Forum de par sa situation stratégique sur le continent africain et en tant que pays le plus proche et deuxième fournisseur du continent européen en gaz".

La même source a souligné que ce sommet contribuera à donner un poids régional et international à l'Algérie et à renforcer sa position sur la scène mondiale et régionale, lui permettant ainsi de jouer un rôle efficace à tous les niveaux.

Il a ajouté que l'Algérie a inauguré le siège de l'Institut de recherche sur le gaz, supervisé par le Forum, ce qui constitue un saut qualitatif pour tous les Etats membres du GECF, afin d'échanger les expériences et les recherches collectives et d'en tirer profit.