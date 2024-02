Algérie: La conjoncture requiert la mobilisation des travailleurs pour défendre l'intérêt de la patrie

ALGER — Le Secrétaire général (SG) de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Amar Takdjout a affirmé, dimanche à Alger, que la conjoncture requerrait la mobilisation des travailleurs en vue de défendre l'intérêt de la patrie dont découlent leurs propres intérêts.

Dans une allocution lors d'une rencontre organisée au siège de l'UGTA, à l'occasion du double anniversaire de la création de l'UGTA et la nationalisation des hydrocarbures, M. Takdjout a indiqué que ses missions consistaient actuellement à "réunir toutes les conditions de mobilisation des travailleurs, en vue de défendre leurs intérêts et l'intérêt de la patrie".

Et d'ajouter que la conjoncture exige l'examen des méthodes de défendre l'intérêt national, les entreprises économiques et les intérêts des travailleurs.

Après avoir salué le capital historique et de lutte de la centrale syndicale, M. Takdjout a appelé à resserrer les rangs et à préserver la force de cette organisation, à travers le respect des lois et la maitrise des méthodes de dialogue social et de revendication des droits.

Dans le même contexte, le responsable syndical a mis en avant l'importance d'inculquer une véritable culture de représentation syndicale, à travers la construction de la confiance entre les cadres syndicaux et les travailleurs et l'ouverture des dossiers relatifs à l'amélioration des conditions de travail, à l'instar du débat autour de la médecine de travail, de l'environnement de l'entreprise et de la sécurité sociale", estimant que "tout éventuel abus est la résultante d'un vide syndical".

M. Takdjout a en outre souligné la nécessité de consolider le dialogue social entre les partenaires sociaux et l'administration, en tant que culture de société, à l'effet de remédier aux insuffisances enregistrées au niveau de leurs établissements, tout en contribuant à l'édification des entreprises pour en faire un véritable partenaire.

En ce qui concerne la formation des syndicalistes, M. Takdjout a fait état d'un accord de principe entre la centrale syndicale et certaines entreprises en vue de former cette catégorie, notamment en ce qui a trait aux lois, aux règles et aux techniques propres à l'activité syndicale.