Algérie: Constantine - Réception de deux centres de transformation électrique 'avant fin 2024'

CONSTANTINE — Le Président-Directeur général (P-dg) du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal, a affirmé dimanche à Constantine que "deux centres de transformation électrique 60-30 et 60-10 kilovolts seront réceptionnés dans la commune d'El Khroub avant fin 2024 pour renforcer l'alimentation de la wilaya en cette énergie vitale".

Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite dans la wilaya, M. Adjal a précisé que le premier centre 60-10 KV sera réceptionné au lieudit Ain El Bey près de Guetar El Aïch et le second 60-30 KV dans la localité d'El Baâraouia de sorte à assurer à terme l'autosuffisance électrique pour la daïra d'El Khroub et la circonscription administrative Ali Mendjeli.

Selon les explications données sur site, le taux d'avancement des travaux du centre d'Ain El Bey mobilisant une enveloppe financière de 750 millions DA a atteint pas moins de 72% tandis celui du centre d'El Baâraouia qui mobilise un investissement de 750 millions DA a atteint 46%.

Lors de son inspection d'autres projets d'électricité en cours, M. Adjal a révélé la réception "avant fin avril prochain" de l'opération d'aménagement d'injecteur électrique 120 méga-voltampères dans la commune de Didouche Mourad dans une opération anticipée pour assurer une couverture électrique continue et de qualité durant l'été 2024, en attendant la réception du transformateur électrique 220-60 kilovolts dans la même collectivité locale.

Avec la mise en service de cet injecteur, le volume d'injection en électricité estimée actuellement à 835 méga-voltampères passera à 955 méga-voltampères, ce qui représente une capacité amplement suffisante pour répondre aux besoins en électricité de la wilaya puisque seuls 40% en seront consommés.

Le P-dg de Sonelgaz a affirmé que Constantine est actuellement une des meilleures wilayas en termes de couverture par les réseaux d'électricité et de gaz avec des taux atteignant 99 % pour l'électricité et 95% pour le gaz naturel.

Il a également ajouté que les zones industrielles et les zones des activités de la wilaya sont alimentées en électricité et 90% des projets de raccordement des exploitations agricoles au réseau électrique ont été concrétisés, estimant que le groupe Sonelgaz aura ainsi honoré tous les engagements pris en faveur de cette wilaya au cours de la visite effectuée au mois de mai de l'année passée.

Selon le même responsable, les taux de couverture des zones d'ombre de cette wilaya par les deux réseaux d'électricité et de gaz naturel ont atteint respectivement plus de 87% et plus de 96%.

Adjal a rappelé que la wilaya de Constantine a bénéficié de la réalisation de 11 projets essentiellement de postes de transformation électrique 220-60 kilovolts et 60.30 kilovolts pour une enveloppe financière dépassant les 23 milliards DA en vue de "résoudre le problème de coupure du courant électrique et d'assurer un service public de qualité, notamment en été".