Madagascar: Ministère de l'Economie et des Finances - La première phase du Projet de Transformation digitale des métiers des finances publiques en cours de finalisation

Le processus de digitalisation de l'administration publique se poursuit. Le ministère de l'Économie et des Finances et les institutions de gestion des finances publiques sont actuellement en cours de finalisation de la première phase du Projet de transformation digitale des métiers des finances publiques.

Une réunion du comité de pilotage du projet s'est tenue jeudi dernier à l'hôtel Le Louvre Antaninarenina, en présence du Secrétaire Général, Andry Ramanampanoharana et du directeur de Cabinet du ministère de l'Economie et des Finances Florence Andrianaivohery..

Interopérabilité

Le SG du MEF a rappelé durant l'ouverture de la réunion que l'objectif ultime du projet consiste à une interopérabilité entre les systèmes de gestion des finances publiques au niveau de toutes les entités concernées, pour pouvoir améliorer les indicateurs de Madagascar en matière de finance publique vis-à-vis des évaluations au niveau international. Une manière en somme de rechercher les moyens de rendre les réformes effectives dans tous les niveaux de l'administration. On rappelle, en effet, que la réforme des finances publiques entamée depuis quelques années a pour but de doter Madagascar de socle moderne de gestion des finances publiques. Cependant, ces réformes ne sont pas toutes internalisées par les intervenants des finances publiques. De ce fait, les différentes évaluations ont relevé des lacunes dans la chaîne de la dépense et la mobilisation des recettes, qui risquent d'affecter les bases fondamentales de la gestion publique du pays.

Consortium de consultants

Le seul moyen pour pallier ces lacunes est justement une transformation digitale, menée de façon modulaire mais inclusive. Le projet se présente comme une opportunité de définir collectivement les architectures interopérables de la gestion des finances publiques à Madagascar. En effet, le projet « Transformation digitale des métiers des finances publiques » (TDMFP) vise à établir une architecture solide des finances publiques malgaches afin d'opérationnaliser les projets de transformation digitale autour des processus métiers revisités. Ceci dans l'optique de la gouvernance et coordination des systèmes d'information du ministère auprès de la Direction des Systèmes d'Information. Ce projet bénéficie de l'assistance des partenaires techniques et financiers. Ainsi, un consortium de consultants internationaux est mandaté pour la réalisation de la première phase du projet. Ce consortium a notamment procédé à l'analyse des existants et le recueil des besoins des entités en charge de la gestion des finances publiques. Un « sprint » ayant compté une trentaine d'ateliers intensifs avec une vingtaine d'entités, et des séances de formation en préparation de la gestion de changements.

Evaluation à mi-parcours

Cette réunion a été l'occasion pour le consortium, de présenter devant les membres du comité, les fruits de ces deux mois de travail acharné à la suite des rencontres avec les institutions de gestion des finances publiques, notamment les 9 macro-processus, 34 processus et 136 micro-processus identifiés lors de la phase prospective abordés en détail au cours de la réunion du COPIL, pour permettre l'évaluation à mi-parcours du projet. Les existants inventoriés et les besoins identifiés permettront de tracer les voies à suivre pour les prochaines étapes du projet. Le Consortium devrait pouvoir produire le premier livrable de cette phase initiale du projet vers fin mars 2024. Notons que cette réunion a également vu la présence des représentants des partenaires techniques et financiers, à savoir le PNUD, l'Union européenne, l'AFD, le FMI et la Banque mondiale en sa qualité de cheffe de file.