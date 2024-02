Afrique: La mort de Geingob est la perte d'un combattant de la liberté

Windhoek — Le ministre angolais des Relations Extérieures, Téte António, a considéré samedi, à Windhoek, la mort de Hage Geingob comme la perte d'un grand combattant pour la liberté, le panafricanisme et le développement.

Le chef de la diplomatie angolaise fait partie de la délégation conduite par le Président de la République, João Lourenço, aux funérailles nationales du Président Hage Geingob, décédé le 4 février des suites d'un cancer.

Pour Téte António, l'homme d'État angolais a apporté le sentiment de solidarité et de fraternité des Angolais et de la SADC pour cette perte de la Namibie, de l'Afrique et du monde.

Le gouvernant a indiqué que la Namibie est un membre actif de la région (SADC), dont le président par intérim est le Chef de l'État angolais, João Lourenço.

Pour sa part, le député angolais Pedro Sebastião, membre du Forum Parlementaire de la SADC, a affirmé que Hage Geingob était un grand "pilier" dans les efforts visant à transformer l'organisme en Parlement de la SADC.

Selon lui, entre l'Angola et la Namibie, "des ponts très solides ont été créés" dans plusieurs domaines, ainsi que des liens d'amitié profonds, ce qui signifie que le sentiment de tristesse qui entoure le peuple namibien contamine le peuple angolais.

Le parlementaire a rappelé que « dans un passé récent, les Namibiens étaient en force dans notre pays pour mener la lutte de libération nationale qui les a conduits à l'indépendance ».

Pour sa part, le consul honoraire de Namibie en Angola, Leonel da Rocha Pinto, a déclaré qu'il était nécessaire de prêter attention à la reconnaissance non seulement des Namibiens mais aussi de la SADC et au niveau international, en ce qui concerne les réalisations et l'héritage du président Geingob.

Il a considéré le défunt homme d'État comme un homme du peuple, qui travaillait avec le peuple et qui n'avait pas beaucoup de protocole et qui exprimait toujours clairement l'importance de donner de la valeur à ceux qui votent.

Ce dimanche est réservé aux funérailles de Hage Geingob, à Heroes' Acre, entre 10h et 12h, avec l'ouverture des portes au public à 6h.