Ile Maurice: Inauguration en fanfare à Agaléga - Toute une organisation

Une première délégation - comprenant des journalistes et des policiers notamment - a pris place à bord du MV Trochetia hier pour entamer la traversée vers Agaléga. Cela, en marge de l'inauguration des infrastructures qui ont été érigées sur l'archipel, lors d'une cérémonie de haute facture qui aura lieu le jeudi 29 février. Le Premier ministre, lui, débarquera sur place le jour même. Il quittera Maurice à bord de l'ATR-72 vers 8 heures jeudi. Son homologue indien, Narendra Modi, sera aussi de la partie, mais virtuellement... Le «mystère» concernant la base militaire sera-t-il dès lors enfin élucidé ?

En attendant, ce que l'on sait, c'est que cet événement a nécessité une organisation monstre, comme le font comprendre plusieurs sources gouvernementales. Ainsi, depuis 16 heures hier, un peu plus d'une centaine de personnes - y compris des fonctionnaires et des techniciens -ont embarqué sur le MV Trochetia. Les équipements qui seront utilisés pour assurer le direct le jour de l'événement ainsi que des véhicules de la Special Mobile Force (SMF) ont aussi été embarqués hier. Les tentes, les tapis rouges, les décors, la vaisselle et les équipements pour le catering aussi.

Selon des informations confirmées, un premier vol décollera mardi à 8 h 30 de l'aéroport SSR vers Agaléga, avec à son bord une deuxième délégation. Une troisième équipe comprenant le Premier ministre ainsi que d'autres ministres et notamment le vicePremier ministre, Anwar Husnoo, fera, elle, le déplacement, toujours par avion, jeudi matin vers 8 heures. Il faut aussi savoir que les deux députés de l'opposition, Ehsan Juman et Aadil Ameer Meea, élus de la circonscription n°3 (Port-Louis Maritime/Port-Louis Est), qui comprend également Agaléga, prendront place à bord du même ATR, jeudi. Shakeel Mohamed, lui, ne sera pas de la partie étant actuellement en déplacement à l'étranger, faiton comprendre.

Pour ce qui du programme officiel, il est très chargé et la presse a été priée de ne pas divulguer tous les détails avant le moment opportun. Si l'on en croit l'emploi du temps millimétré, le Premier ministre doit fouler le sol agaléen à 11 h 05 jeudi ; place ensuite à l'inauguration de la piste d'atterrissage. Après le discours de Pravind Jugnauth, on aura droit à celui de Narendra Modi, par visio-conférence.

Dans l'après-midi, il y aura l'inauguration de la jetée de Saint James à La Fourche. Puis par la suite, il y aura l'inauguration du centre communautaire du village Vingt-Cinq et de la bibliothèque du Nord, entre autres. Également au programme: une distribution de cadeaux, Pravind Jugnauth devant remettre des présents aux seniors et du matériel scolaire aux enfants. Le tout suivi d'un show culturel animé entre autres par Clarel Armel et sa troupe.

Le vendredi 1er mars, Pravind Jugnauth se rendra au centre polyvalent de Sainte Rita pour procéder à son inauguration, y plantera un arbre et visitera des lieux historiques, un programme qui s'achèvera par un déjeuner sur la plage. Après cela, place à des tournois de volley-ball, football et pétanque dans l'après-midi. Il fera fort probablement une déclaration à la presse en fin d'après-midi de vendredi avant de retourner au pays par voie aérienne samedi.

Pour ce qui est du logement, il nous revient que des arrangements ont été faits pour que certains passent leur nuit à bord du MV Trochetia, alors qu'un centre de refuge a été aménagé pour pouvoir accueillir d'autres invités. Le Premier ministre, lui, devrait séjourner dans une résidence spécialement aménagée pour l'occasion.