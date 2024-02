Ghana: C3 / Phase des Groupes C - 5e Journée (17H00) - Baba Yara Sports Stadium de Kumasi : Dreams FC-CA: Imposer sa loi

Le leader clubiste doit montrer qu'il a l'intention de donner de l'éclat et un maximum de saveur à sa deuxième partie de saison, à commencer par se produire en conquérant au Ghana.

Le CA croise cet après-midi Dreams FC du Ghana à Kumasi dans le cadre de l'avant-dernière journée de la phase des groupes de la C3. Un déplacement lourd de conséquences pour le Club Africain, en raison du classement des deux équipes, deux formations leaders du groupe C. En quête de confirmation en C3, après avoir battu les Nigérians de Rivers et les Angolais d'Academica Lobito, le CA tentera aujourd'hui de prendre le dessus sur Dreams FC à nouveau, un onze que les Clubistes ont battu à l'aller (2-0).

Relancer la dynamique collective

Le CA attaque donc la dernière ligne droite de sa phase de groupes en espérant que les deux dernières confrontations, surtout celle de cet après-midi, mèneront les Clubistes directement vers les quarts de finale. Apparus quelque peu empruntés face aux concurrents directs en L1 (le Stade et l'Etoile), avant la trêve internationale, le CA a eu beau disposer en passant de l'OB, de l'ASS, d'EGSG et de l'USBG; sans manquer de respect à ces écuries, ce ne sont guère des références pour juger de la valeur du onze clubiste. On l'a donc tous compris: c'est face à des adversaires de calibre similaire que l'on pourra se prononcer sur l'équipe à Mondher Kbaier. Et en l'état, actuellement, en C3, les Clubistes ne doivent penser qu'à globalement relancer une dynamique collective qui doit déjà se montrer irrésistible à Kumasi.

%

Passer l'hiver au chaud

Sur ce, il est peut-être encore trop tôt pour se prononcer, mais le match face à Dreams pourrait acter le début d'une fin de saison emballante pour le CA. Gagner au Ghana, puis vaincre à Radès contre le représentant angolais, ensuite jeter toutes ses forces dans la bataille du play-off, à commencer par annoncer la couleur à Sfax, enchaîner par la suite en recevant l'USM et en croisant l'EST, avant de retrouver les deux «bêtes noires» clubistes, le ST et l'ESS, le jeu en vaut la chandelle pour un CA qui aura de quoi occuper son début de printemps, une fois l'hiver passé au chaud.

Chiheb Laâbidi ou Arfaoui pour servir le jeu ?

En fin d'après-midi, sur les coups de 17h00, le CA sera à la réception de Dreams FC au Baba Yara Stadium. Coleader, Dreams est, certes, tout à fait capable de poser de très sérieux problèmes au CA, mais l'équipe clubiste, emmenée par des valeurs sûres, a des atouts à faire valoir en terre ghanéenne. En clair, pour revisiter le gros des troupes, avec les axiaux Cherifi, Omrani et autre Bedoui, les latéraux Zaâlouni, Hamrouni ou encore, plus haut, au niveau de la transition, la paire Bikoro-Ben Yahia (en l'absence de Khélil et Sghaier, blessé pour le premier et encore convalescent pour le second), le CA peut déjà soutenir ce qui doit l'être et surtout supporter les rushs des locaux, du moins lors de leur temps fort.

Maintenant aussi, sans parler de ballottage favorable, il existe toujours quelques incertitudes au coeur du jeu, pour le poste de play-maker. Chiheb Laâbidi ou Rached Arfaoui: qui tentera d'alimenter Meziani-Srafri en bons ballon sur les ailes, tout en combinant avec les sentinelles et en gardant un oeil sur le positionnement d'Eduwo, en pointe ? L'on sera fixé au coup d'envoi, mais quels que soient les noms des titulaires face à Dreams FC, le CA doit désormais ériger la régularité au rang d'art, histoire de montrer qu'il a l'intention de donner de l'éclat et un maximum de saveur à sa deuxième partie de saison.