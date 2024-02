Afrique: Ouganda - La Sollicitude dont SM le Roi, Amir Al Mouminine, entoure les ouléma africains, hautement saluée à Kampala

Kampala — La Haute Sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, entoure les ouléma africains a été hautement saluée par les participants à une conférence scientifique tenue les 24 et 25 février à Kampala.

Dans un communiqué final sanctionnant les travaux de la conférence tenue sous le thème "Le rôle de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains dans la réalisation de la sécurité spirituelle en Afrique", les participants ont exprimé leur gratitude envers SM le Roi, Amir Al Mouminine, pour Sa sollicitude continue à l'égard des ouléma d'Afrique, "ce qui leur permet d'accomplir leurs nobles missions".

Ils ont également salué les efforts soutenus de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains visant la protection des constantes religieuses communes en Afrique et la préservation des convictions et des choix.

Organisée par la section ougandaise de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains, la conférence a souligné la nécessité de mettre l'expérience marocaine en matière de préservation des constantes religieuses communes à la disposition des pays africains, et ce, à travers le renforcement de l'action collective des ouléma africains sous l'égide de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains.

A cet égard, les Ouléma de la section ougandaise de la Fondation ont exprimé leur volonté de bénéficier de l'expérience marocaine en matière de qualification des imams et d'enseignement religieux.

Les participants ont également souligné l'importance d'organiser des activités scientifiques par la section ougandaise de la Fondation dans les langues locales et en utilisant les différents canaux de diffusion et de communication, mettant en avant la nécessité d'établir des liens de dialogue et de coopération avec les différentes religions au sein de la société ougandaise et dans les autres pays africains, en vue de consolider les nobles valeurs communes.

En outre, les ouléma ont mis en avant la nécessité de préserver l'unité et les constantes de la religion et traiter les différentes défaillances sociétales induites par l'effet des courants extrémistes.

D'autre part, la conférence a souligné l'impératif de renforcer le rôle de la femme savante au sein de la société ougandaise et des autres sociétés africaines dans l'ancrage de la sécurité spirituelle, la protection de la famille et l'éducation des jeunes sur les plans religieux, spirituel et social, affirmant la la volonté d'organiser des initiatives scientifiques pour contrer les appels à l'extrémisme et prévenir du danger de l'instrumentalisation de la religion pour appeler à la haine.

Les participants ont, par ailleurs, appelé à l'exploitation des différents médias pour faire connaître les valeurs et les principes de l'islam dans la lutte contre l'extrémisme, annonçant l'édition et la publication en arabe et en anglais des différentes recherches de cette conférence.

Les ouléma ayant pris part à cette conférence ont exprimé leur gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, pour Sa Haute Sollicitude à l'égard de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains, ainsi que pour Son appui constant aux aspirations des ouléma africains, exprimant leur remerciements au Président ougandais Yoweri Museveni et à son gouvernement pour leurs contribution à la réussite de cet événement scientifique.

La rencontre de deux jours a été marquée par une participation distinguée de plusieurs personnalités religieuses, politiques et diplomatique du Maroc et de l'Ouganda.