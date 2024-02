Tunisie: Ligue 1 - Play-out - 4e Journée-EGSG-CAB (1-0) - Gafsa au forceps

L'EGSG a construit sa victoire.

Stade Mohamed-Rouached de Gafsa. Pelouse en bon état. Public nombreux. EGS Gafsa - Club Athlétique Bizertin (1-0). But de Sadok Ben Salem (72'). Arbitrage de Nidhal Ltaief, secondé par Wassim Amara et Mohamed Trabelsi. Quatrième arbitre: Houssem Hadj Ali. Commisaire de match: Seif Souissi. Avertissement: Firas Akremi. Expulsion de Bouallegui pour sommes d'avertissements.

EGSG: Rayen Yahiaoui, Nassim Khedher, Oussama Jebali, Ahmed Horchani, Noel Agbere, Khélil Guesmi, Haithem Mhamdi (capitaine), Anouar Jouini (Ezem Chokri), Hazem Mbarek, Stanley Amiaguissi, Sadok Ben Salem

CAB: Achraf Krir, Akremi, Abdou Seydi (capitaine) (Alaala), Bouallegui, Guesmi, Ferchichi, Kanté (Ben Aissa), Ali (Midani), Fellahi (Rhibi), Cissokho (Rayan Rhimi), Ben Zitoun.

La 4e ronde du play-out nous a proposé hier une explication entre Gafsa et les Requins du Nord. D'un côté, des Cabistes qui impressionnent par leur jeu et pas seulement par leur situation au classement, et de l'autre, un onze de l'EGSGafsa qui peine à décoller depuis les trois coups du play-out.

En première mi-temps, nous eûmes droit à de nombreuses occasions de part et d'autre, mais le ballon ne franchira pas pour autant la ligne de but, même si en fin de premier half, Gafsa aurait pu bénéficier de deux penalties que ne décrétera pas Nidhal Ltaief. La première fois sur une faute avérée sur Hazem Mbarek, et une autre situation litigieuse, lors du fauchage d'Anouar Jouini. Voilà pour la première mi-temps.

Pause donc et le duel de bancs, entre Sofiane Hidoussi et Maher Kanzari, n'a cependant pas encore livré tous ses secrets. De retour des vestiaires, 52', Mansour Mraihi touche du bois suite à une frappe enveloppée. Gafsa joue toujours de malchance. Jusque-là, Gafsa domine et le CAB subit, mais se montre toutefois dangereux sur un contre éclair. 61', le CAB évoluera en infériorité numérique après le carton rouge écopé par Bouallegui. Et il n'en fallait pas plus pour que le tournant du match intervienne. 72', Sadok Ben Salem fait trembler les filets et permet à l'EGSG de mener au score.

A partir de là, le CAB avance son bloc, pousse mais bute sur une défense de Gafsa solidaire. 96', le dernier rempart Yahiaoui anticipe sur deux corners et garde Gafse en vie. Victoire méritée pour l'EGSG alors que le CAB a semble-t-il accusé le coup après la débauche d'efforts de ces derniers jours.