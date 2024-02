Congo-Kinshasa: UNPOL remet à la PNC le bâtiment administratif qui va abriter la Police technique et scientifique à Kinshasa

La MONUSCO, à travers sa composante de la Police, UNPOL, a remis vendredi 23 février, un bâtiment administratif à la direction de la police technique et scientifique (DPTS) de la Police nationale congolaise à Kinshasa.

Ce bâtiment de cinq pièces, avec une salle de formation et des annexes, a coûté 43.000 USD.

UNPOL a aussi remis le matériel informatique et des kits mobiliers à la direction technique et scientifique de la Police nationale congolaise.

« Le bâtiment que nous inaugurons aujourd'hui est pour nous plus qu'un édifice. Il représente un symbole de progrès et d'innovation, dans le travail d'enquête que mène la police scientifique. Et les équipements qui y sont dotés, permettrons à la police technique et scientifique, non seulement d'améliorer la qualité de ses activités, mais aussi de contribuer de manière plus globale, aux objectif nationaux que la RDC s'est fixée dans le cadre de lutte contre l'impunité », a expliqué le général Mody Berete de UNPOL/RDC.

Pour le commissaire général adjoint chargé de l'administration de la PNC, Tshibangu, la construction de cet ouvrage est un grand pas dans la modernisation du travail de la Police scientifique. Il a plaidé pour un bon usage de cet outil de travail.