Gambie: Tom Saintfiet, l'ancien sélectionneur de la Gambie, signe aux Philippines

Alors que son nom circulait encore pour reprendre une sélection africaine, comme le Cameroun, l'ex-entraîneur de la Gambie a préféré se relancer en Asie en prenant les rênes de la sélection des Philippines.

Tom Saintfiet a réussi un beau contrepied, un peu à l'image du personnage qui aime bien mettre le clignotant à droite, puis tourner à gauche. Le technicien belge, qui a démissionné au lendemain de l'élimination des Scorpions à la CAN 2024, a décidé de signer avec l'équipe de football des Philippines alors que tout indiquait qu'il avait l'embarras du choix en Afrique. « Je veux travailler avec une équipe qui me permettra de jouer les grands tournois de manière régulière et de remporter des titres, disait-il après sa démission. Pour le moment, j'ai des offres en Asie, une sélection là-bas, me veut pour un long bail. Il y a aussi l'intérêt de la Tunisie et d'autres sélections en Afrique, à l'instar de la Côte d'Ivoire, le Ghana et du Cameroun. Maintenant, je vais étudier toutes les offres et on verra ce qui va se passer ».

Visiblement, l'offre des Philippines, 140e mondial au dernier classement Fifa, a plus retenu l'intérêt de Tom Saintfiet, contacté par la Fédération camerounaise et qui avait fait un appel du pied aussi à la Fédération algérienne.

C'est un grand défi qui attend l'ancien Directeur technique du Nigeria qui ambitionne de faire progresser une équipe dont le plus grand exploit reste une (seule) qualification à la Coupe d'Asie en 2018. Une compétition quittée après le premier tour.

En Afrique, Tom Saintfiet a eu une longue carrière de 18 ans avec des piges à la tête des équipes nationales de Namibie, du Zimbabwe, d'Éthiopie, du Malawi et du Togo. Mais c'est avec la Gambie qu'il a réussi son plus grand exploit sur le continent. À la tête des Scorpions, de 2018 à 2024, il a réussi à qualifier la Gambie aux CAN 2022 (quart de finale) et 2024 (premier tour). En 2022, et 2023, il avait été nommé parmi les meilleurs entraîneurs en Afrique lors des CAF Awards.