Madagascar: Musique - Martiora Freedom en Tioramar de retour avec « Victory »

Les fans jubilent avec le retour annoncé de Tioramar (ancien Martiora Freedom), célèbre avec leur tube « Hafahafa » (2014). Un premier single a été partagé sur les réseaux sociaux. « Victory » rassemble quatre des membres de la formation. Teddy, Bomi, Mafro et Tobi se réunissent de nouveau après une période assez trouble, entre scindement du groupe et rumeur de reformation.

Par contre, au grand dam des inconditionnels et inconditionnelles, l'absence de Mafr fait quelque peu jaser. Le son de « Victory » respire la maturité et une certaine tempérance. Comme du vin bien vieilli. Titre r'n'b pop sur les premières instances, le band évoque l'adversité face à la vie, pour s'en sortir vainqueur. Par ricochet, le plus grand adversaire reste soi-même. Ce single, au niveau musical et textuel, sonne juste.

Et laisse déjà présager des lendemains miroitants. En 2014, une chanson consacrant les bienfaits de la campagne fait le tour des ondes. « Hafahafa » fait exploser la carrière de la petite bande du quartier d'Ambohidahy. Des jeunes, la vingtaine et beaucoup d'ambition dans la tête. Ils affichent leur fierté d'être de la ville des Mille. Les titres accrochent un jeune public, des lycées et des collèges. Puis, la formation se scinde, seul Mafr est resté au pays, les autres membres rejoignent la France. Bomi y habite depuis son enfance. Voilà, presque dix ans après, l'histoire de Martiora Freedom reprend son chemin sous Tioramar. Les fans attendaient ce moment depuis belle lurette.