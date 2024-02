Afrique: L'Angola prépare l'interdiction du minage de cryptomonnaies

Luanda — L'Angola interdira et criminalisera les activités d'extraction de cryptomonnaies et autres actifs virtuels dans le pays, dans le but de sauvegarder la sécurité énergétique nationale.

Le minage de cryptomonnaie est le nom donné au processus numérique et en ligne utilisé pour trouver la « blockchain » (chaîne de blocs qui stocke des informations) sur le réseau, permettant de valider et de lancer de nouvelles unités d'actifs numériques existants sur le marché de la crypto, comme Bitcoin (BTC) et Ether (ETH).

Les cryptomonnaies sont des « monnaies » numériques, contrairement au kwanzas et aux autres qui peuvent être échangées, car elles n'existent que sur Internet et permettent à l'utilisateur d'effectuer des transactions financières sans avoir besoin d'une banque.

La proposition de loi sur l'extraction de cryptomonnaies et autres actifs virtuels, qui ira au vote final lors de la réunion plénière du Parlement du 28 février, établit une peine de prison de 01 à 05 ans pour quiconque aura en sa possession un ordinateur, des communications et des infrastructures destinés au minage de cryptomonnaies.

Selon le rapport de base, l'activité minière met en danger la sécurité nationale en raison de la surcharge de la distribution électrique.

Le texte interdit les activités d'extraction de cryptomonnaies et autres actifs virtuels dans le pays.