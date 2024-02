Tunisie: ASM - Renouer avec la gagne !

Avant-derniers au classement, de surcroît dans une position de relégables, les Marsois doivent renouer avec la victoire afin de s'éloigner de la zone dangereuse...avant qu'il ne soit trop tard.

Les Marsois ne sont pas encore sortis de l'auberge. L'ombre de la relégation plane encore à l'horizon. C'est qu'après avoir remporté la victoire devant El Gawafel, ils ont rechuté à Métlaoui où ils ont concédé la défaite. Mais pour les poulains de Chaker Meftah rien n'est encore perdu. Avant qu'il ne soit trop tard, les banlieusards doivent renouer avec la victoire, de préférence à partir de cet après-midi étant qu'ils ont l'avantage d'évoluer à domicile, comme ils l'ont si bien fait contre El Gawafel.

Tout à l'heure, les "Vert et Jaune" recevront un hôte qui connaît lui aussi des résultats en dents de scie, en l'occurence l'AS Soliman. Les Capbonnais ont tout de même le vent en poupe après une jolie victoire remportée à domicile. Ils se déplacent cet après-midi à La Marsa dans la perspective de ramener un résultat positif. Un nul leur suffirait. C'est dire que la pression pèsera plutôt sur les épaules des camarades de Nizar Chmissi qui ne doivent pas rater leur sortie à domicile.

Avec les moyens du bord

Tout à l'heure, il ne faut pas s'attendre à des changements dans le onze de départ marsois. Chaker Meftah doit composer, d'ailleurs, avec les moyens du bord vu que Mohamed Ali Yaâkoubi et Utin Udo ne sont pas encore fin prêts. Ils s'entraînent, certes, mais il est encore tôt pour qu'ils retrouvent la compétition. Une chose est sûre : le temps n'est pas à l'essai. L'entraîneur marois n'a pas trop le choix. Il doit composer avec les mêmes joueurs. Il alignera tout à l'heure le même onze de départ. Les solutions de rechange sont également les mêmes.

L'entraîneur des "Vert et Jaune" peut toujours compter sur Yassine Werzli et Nizar Smichi pour débloquer la situation.

On attend également à ce que les recrues du mercato hivernal usent de leur expérience et apportent une plus-value. Nous pensons à Mondher Guesmi, Wissem Bousnina pour apporter de la solidité en défense et au milieu. Un premier rideau défensif solide et une relance de jeu sans déchets sont essentiels pour aider les attaquants à déverrouiller la défense capbonnaise. A Rafik Kamergi d'apporter sa pierre à l'édifice. On attend toujours qu'il marque son premier but en match officiel.

Formation probable : Hammemi, Werzli, Bousnina, Chaouech, Smichi, Guesmi, Traidi, Chabbour, Khfifi, Kamergi et Chachia.