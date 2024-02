Cote d'Ivoire: Salon de l'agriculture de Paris - Le ministre Adjoumani présent avec une forte délégation ministérielle

Une forte délégation ivoirienne est présente depuis le 24 février 2024 au Salon international de l'agriculture de Paris (SIA) en France, sis au parc des expositions de la porte de Versailles.

La mission est conduite par le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières, M. Kobénan Kouassi Adjoumani.

Dans le hall 5 destiné aux pays invités, la Côte d'Ivoire est présente avec plus de 4 grands stands. Elle expose les potentialités agricoles, halieutiques et forestières du pays.

Véritable tribune d'échanges, de promotion et d'informations, le SIA est une tribune dédiée au secteur agricole sur la scène internationale.

Journée ivoirienne

Cette année qui scelle la 60è édition a pour thème : « L'agriculture, l'avenir de nos territoires ».

Selon le programme, la participation du pays au SIA 2024, sera marquée par la journée ivoirienne prévue le 29 février 2024.

Elle va évoquer les enjeux actuels de la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire dans le pays d'où le thème « Développement des productions vivrières et souveraineté alimentaire : Défis et perspectives ».

La journée sera aussi meublée par une conférence interministérielle animée par le ministre d'Etat, M. Kobenan Kouassi Adjoumani, le ministre des Eaux et Forêts, M. Laurent Tchagba et celui des Ressources Animales et Halieutiques, M. Sidi Tiémoko Touré et à la salle 121 CFDE espace 2000 pavillon 1 du parc des expositions de la porte de Versailles, Paris-France.

« Les membres du gouvernement ivoirien saisiront également cette tribune pour présenter aux investisseurs les nouvelles opportunités d'investissement dans ce secteur agricole ivoirien axé sur le Programme national d'investissement agricole de deuxième génération (PNIA II) », a révélé une source proche de la délégation ivoirienne.