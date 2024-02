Sénégal: Le Premier ministre a réceptionné 1300 génisses gestantes à Niague

Dakar — Le Premier ministre Amadou Ba a réceptionné, samedi, 1300 génisses gestantes à haut potentiel laitier dans la Ferme agro-pastorale de Niague, a-t-on appris auprès de ses services.

Selon un communiqué transmis à l'APS, hormis les génisses, cette 5éme opération compte aussi 100 taureaux laitiers, 200 chèvres laitières et 100 brebis Îles de France et Laczune Broutards charolais et Limousins.

Elle ajoute que "ces génisses à haut potentiel laitier sont composées de plusieurs races comme Holstein, Jersiaise, Montbéliarde, Normande et Brune des Alpes.

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Elevage et des Productions animales, Daouda Dia, et des autorités administratives.

Etaient également présents, Dieynaba Sidibé, représentante des Organisations privées, Ismaila Sow, président de la Maison des éleveurs, Mamadou Ba, président de l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière (ANIPL).

Selon le communiqué, le Premier ministre a réaffirmé "l'engagement indéfectible du gouvernement à soutenir le développement de l'agriculture et de l'élevage au Sénégal en promettant de travailler main dans la main avec nos partenaires nationaux et internationaux pour promouvoir une croissance économique inclusive, durable et équitable".

Le texte rappelle que le PM avait réceptionné 312 géniteurs "Guzera" à l'ENSA de Thiès en mai 2023.