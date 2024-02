Algérie: Djanet - Approbation de la 2e phase d'étude et classement des monts du Tassili N'Ajjer

DJANET — La seconde phase d'étude relative au classement et à la délimitation des zones montagneuses dans le Tassili-N'Ajjer, wilaya de Djanet, a été homologuée lors d'une réunion, tenue dimanche à Djanet, par la direction générale de l'aménagement et de l'attractivité du territoire au ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

S'exprimant lors de cette rencontre tenue à la salle des conférences au siège de la wilaya, le directeur des grands travaux et d'aménagement du territoire au ministère, Rabah Assid, a souligné que "cette étude s'inscrit au titre de la stratégie nationale d'aménagement du territoire portant classement des zones montagneuses en vue de la programmation du développement en fonction des spécificités de ces régions".

Il a fait état, à ce titre, que "cette étude sera suivie d'une autre et des actions de développement à la faveur de programmes projetés à la satisfaction des populations, l'amélioration de leurs conditions de vie et la réalisation de l'attractivité dans ces espaces".

Et d'ajouter: "L'étude traduit l'importance qu'accordent les pouvoirs publics pour le développement équitable des différents territoires nationaux", sachant, a-t-il dit, que ces espaces montagneuses ont été classées au titre du schéma national d'aménagement du territoire (SNAT) en tant que zones sensibles aux spécificités de développement social.

Le chargé du projet de classement et délimitation des zones montagneuses au Tassili-N'Ajjer, Amara-Farid Naït, a, pour sa part, fait savoir, que la commune de Djanet a été classée de moyenne altitude et celle de Bordj El-Houas en hautes zones montagneuses.

"Cette étude cartographique de la région de Djanet aura de positives retombées au travers la projection des études de développement et de valorisation de ces espaces par d'efficaces mécanismes, en plus de l'élaboration, au titre de la prochaine phase, d'un système informatif géographique spécial de la région", a expliqué le même responsable.

L'étude en question cible, au titre de la stratégie de la direction générale d'aménagement et d'attractivité du territoire axée sur une approche participative, les potentialités naturelles et écologiques de la région, la biodiversité, la richesse floristiques et faunistique, notamment celle menacée par la disparition, le patrimoine culturel avec l'implication des différents acteurs de la wilaya à l'effet d'enrichir cette étude et faire revivifier les zones montagneuses, selon les explications fournies lors de cette réunion.

La première phase de cette étude a permis de répertorier, avec le concours de l'office du parc culturel du Tassili-N'Ajjer (OPCTN) et de la direction locale de la culture et des arts, le patrimoine culturel et matériel de la région, dont les trois Ksour de la ville de Djanet, des trois forts, deux à Djanet et un dans la wilaya d'Illizi.