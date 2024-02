Madagascar: Volleyball - CC Zone 7 dames - GNVB se relève, Anse et Saint-Denis se lancent

Trois clubs malgaches enregistrent chacun une victoire et une défaite. GNVB encaisse d'entrée une défaite amère de 2 sets contre 3 face à Tampon Gecko de la Réunion samedi au palais des sports à Mahamasina. La bande à Ihobisoa a mené 2 sets à 1 (14/25 25/18 25/14) puis a été égalisée suite à une série de fautes directes en service et en réception (17/25). « Les Réunionnaises ont été efficaces en défense haut et bas, ce qui nous a empêché d'assurer nos attaques. Il y a eu un moment de relâchement en raison d'un manque de concentration. Mais c'était leur premier match après les Jeux des Îles, nous aurons d'autres occasions pour rectifier », reconnaît le coach Jean Honoré Razafinjatovo.

En tie-break, les filles de GNVB ont été devancées de deux points dès l'entame du 5e set et ont eu du mal à réduire l'écart (11/15).

« Notre force est la capacité à passer au point suivant, ... même à 4 points d'écart, on reste lucides et on avance petit à petit. On ne lâche rien. Notre point faible c'est qu'on a moins bien servi. Nous avons recadré les zones de service et cela a marché », souligne Guillaume Valentin, nouveau coach du TGV. L'équipe championne de Madagascar a rectifié le tir hier en disposant au bout du suspense de VBC Saint-Denis par 3 à 0 (25/19 26/24 26/24). Squad a de son côté raté de peu sa deuxième victoire.

Dernière ligne droite

À sa première participation, ce club s'est incliné de justesse 2 à 3 hier devant les Mauriciennes de Tranquebar Black Rangers après une victoire d'entrée 3 à 0 contre les Mahoraises de Zamfi club de Mtezamboro. Même scénario pour l'Akany sabatra Itaosy, qui a défait samedi VBC Côte Ouest (Réunion) par 3-1 avant de s'incliner hier 1 à 3 devant Rodrigues Orange club sportif d'amitié de Maurice. Le club vice-champion national, Stef'auto, a encaissé deux défaites en deux journées contre Saint-Denis Olympique (0-3) et VBC Saint-Denis (1-3).

Le club vice-champion de la zone, Anse Royale Ladies des Seychelles, confirme sa suprématie et engrange deux victoires d'affilée, 3 à 0 contre Tranquebar et 3 à 0 également contre Zamfi. Deux clubs réunionnais ont eux aussi réalisé un parcours sans faute. VBC Saint-Denis s'impose 3-0 contre BI'AS samedi et 3 à 1 contre Stef'auto hier. Et Saint-Denis Olympique a battu les Tamaviennes en première journée avant de surclasser BI'AS. La troisième journée de phase de poules de ce jour sera décisive pour composter le ticket des quarts de finale.