Algérie: Mascara - 16 participants à la 1e exposition nationale des énergies renouvelables

Mascara — La première édition de l'exposition nationale des énergies renouvelables a été inaugurée, dimanche à la Maison de la culture "Abi Ras Ennaciri" de Mascara, avec la participation de 16 exposants de plusieurs régions du pays, a-t-on constaté.

Cette manifestation, organisée à l'initiative de l'Organisation nationale des énergies renouvelables et du développement durable, sous le patronage du ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, est marquée par la présence de 16 exposants représentant autant d'entités industrielles et économiques, publiques et privées, opérant dans le créneau des énergies renouvelables et des étudiants porteurs de projets innovants de l'université "Mustapha Stambouli" de Mascara, en lien avec ce même créneau, ainsi que des stagiaires des établissements de formation de la wilaya hôte, a-t-on indiqué.

L'exposition, organisée en coordination avec les services de la wilaya et l'Assemblée populaire de la wilaya de Mascara, des directions locales de l'Energie et des Mines et des services agricoles (DSA), est marquée par la présentation de prototypes de projets réalisés par des entreprises publiques et privées utilisant l'énergie solaire, dont des pompes hydrauliques, des plaques photovoltaïques, ainsi que des équipements d'irrigation fonctionnant, a-t-on souligné.

Un stand est également réservé aux étudiants porteurs de projets innovants de l'université de Mascara, ainsi qu'aux stagiaires des établissements de formation de la wilaya pour mettre en valeur leurs idées, notamment celles portant sur l'utilisation de lampes électriques alimentées par l'énergie solaire, outre des équipements utilisés pour le nettoyage des plaques photovoltaïques.

La première journée de cette manifestation a vu une présence notable d'étudiants en fin de cursus universitaires et de stagiaires des centres de formation professionnelle du chef-lieu de wilaya, qui ont saisi cette opportunité pour prendre connaissance des idées innovantes dans le domaine des énergies renouvelables, préconisées ou développées par les entreprises exposantes.

Le programme mis sur pieds par les organisateurs de cette manifestation de trois jours comprend également un atelier de formation sur l'énergie solaire destiné aux étudiants porteurs d'idées de création de startups, ainsi qu'aux stagiaires des CFPA de la wilaya,-a-t-on indiqué.

Une journée d'étude ayant pour thème "la consolidation de l'investissement dans l'énergie renouvelable", devant être animée par des enseignants universitaires spécialistes du domaine, figure au menu de cette exposition nationale, sachant que le but escompté est l'intensification du contact entre les startups et les entreprises économiques, dont les activités sont dédiées à l'énergie renouvelable, a-t-on fait savoir de même source.