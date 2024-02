Madagascar: Football / PFL - L'Elgeco Plus, tenue en échec par l'Inate FC Rouge

Sept sites étaient le théâtre d'affrontements acharnés ce week-end lors de la troisième journée du PFL. La bataille pour le maintien du top 4 se poursuit.

La compétition était féroce ce week-end lors de la troisième journée du Championnat de Madagascar, Pureplay Football League (PFL), avec des affrontements tendus sur sept sites différents. Dans la conférence Sud, Elgeco Plus et l'Inate FC Rouge se sont neutralisés sur un score nul et vierge, partageant ainsi le point. Le match était intense, mais aucun des deux clubs n'a réussi à prendre l'avantage. Malgré ce résultat, les Oranges conservent la première place au classement provisoire avec 7 points, juste devant le Disciples FC avec 6 points.

Ce dernier s'est imposé face au 3FB Toliara sur le score serré de 1-0, grâce à un but de Liva à la 47e minute. Dans une autre confrontation, le CFFA Andoharanofotsy a été surpris par le DATO FC. Au stade de Manakara, le club de Farafangana a renversé le match en battant le CFFA par 2 buts à 1. Bien que le CFFA ait ouvert le score à la 24e minute grâce à Eliot, Légende a égalisé à la 60e minute avant que Lampo donne l'avantage à son équipe à la 80e minute.

Dans la conférence Nord, Fosa Juniors continue sur sa lancée victorieuse. Le club tenant du titre a remporté une victoire serrée de 3-2 contre l'Ajesaia à Mahajanga. Veve a ouvert le score pour le Fosa juste avant la mi-temps, suivi par Anjara pour l'égalisation de l'Ajesaia à la 54e minute. Donga (84') et Dax Kely (90') ont ensuite marqué pour le Fosa avant que Hosea (90'+2) ne réduise l'écart pour l'Ajesaia. Dans un autre match très attendu, l'AS Fanalamanga a dominé le Tsaramandroso FC sur un score impressionnant de 5-0.

De son côté, l'ASA Diana a également enregistré une victoire sur un score de 3-0 face à KFCA Diana. La formation du Cosfa a été, pour leur part, tenue en échec par la sélection de l'Uscafoot sur un score d'un but partout. Dans le classement provisoire de la conférence Nord, Fosa Juniors conserve la première place avec 9 points, suivi de près par l'AS Fanalamanga et l'ASA Diana avec 7 points chacun. La compétition promet encore plus d'action et de suspense dans les prochaines journées de la PFL.