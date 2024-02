Madagascar: Afrobasket 2025 - Qualifications - Les Ankoay concluent sur une victoire

Madagascar a signé sa première victoire par 76 à 69 contre la Centrafrique, hier, au HM Arena, Caire, Egypte après deux revers encaissés contre la Côte d'Ivoire et l'Egypte.

De l'espoir. Les Ankoay de Madagascar ont bouclé de la plus belle manière la première fenêtre des qualifications de l'Afrobasket 2025. Les protégés de Jeannot Ravonimbola se sont imposés par 76 à 69 hier contre les Centrafricains au terme d'un match fou et très intense surtout dans les dernières minutes. Avec cette première et unique victoire des Ankoay, la Grande île relance ses chances pour une qualification à l'Afrobasket avant l'entame de la seconde fenêtre en février 2025. Madagascar, avec deux défaites et une victoire, occupe la troisième place du groupe E derrière l'Egypte, la Côte d'Ivoire et devant la Centrafrique.

Retournement

Hier, la mission n'a pas été facile pour les Malgaches qui étaient à la recherche d'une victoire. Le premier quart-temps était malgache, d'ailleurs avec un point d'avance par 18 à 17 avant que les Centrafricains ne profitent de la précipitation et des fautes des joueurs malgaches pour prendre l'avance à 37 à 29 à la pause. Au retour des vestiaires, les deux équipes ont été revigorées. Grâce à un Elly des grands jours qui enchaînait les tirs à longues distances et auteur de 22 points, Madagascar est parvenu à réduire l'écart par 51 à 54 à l'entame du quatrième quart-temps. Elly, Livio, Sitraka bien servis par Rija mènent la parade sur le terrain. Revenir au score à égalité (60-60) à seulement 6 minutes de la fin du match était impressionnant. Si les Malgaches réussissent dans tous les secteurs marchands, leurs adversaires commettent des fautes, ce qui a permis aux Ankoay de creuser l'écart. Ces retournements de situation aux dernières minutes montrent une grande détermination et un fort esprit du groupe. Samedi, la bande à Livio a perdu contre les Pharaons égyptiens par 97 à 66. Le rendez-vous est pris dans un an pour la seconde fenêtre.

%

Ils ont dit

Elly Randriamampionona, joueur du match d'hier : « Nous sommes très heureux de cette belle victoire que nous dédions au peuple malgache. Pour les prochaines fois, nous espérons avoir plus de temps pour la préparation afin de renforcer nos acquis, rectifier les erreurs et surtout renforcer le collectif ».

Livio Ratianarivo, capitaine : « L'objectif de terminer à la 3e place a été atteint et nous allons la garder pendant la seconde fenêtre, coûte que coûte. Beaucoup de choses restent à rectifier tant au niveau technique que physique ».

Jeannot Ravonimbola, coach : « Nous terminons troisième et non pas à la dernière place, c'est déjà une bonne chose avant d'entamer la deuxième fenêtre dans un an ».