Madagascar: Tennis de table / Jeux africains - Six pongistes défendront les couleurs nationales

Madagascar sera représenté par six pongistes, trois garçons et trois filles aux XIIIes Jeux africains d'Accra au Ghana, au lieu de dix annoncés initialement. La Fédération malgache de tennis de table (FMTT) a dévoilé la liste suivant le classement établi par la direction technique nationale. L'expatrié de l'hexagone, Mamy Setra Rakotoarisoa, triple champion de Madagascar, se hisse en tête de liste, devant le champion d'Afrique en double et champion d'Afrique de l'Est, Fabio Rakotoarimanana, qui vient de représenter le pays aux mondiaux par équipe de Busan. Mamy Riva Rakotoarisoa, champion national en titre complète la formation. Zo Razafindralambo alias Lino, qui a terminé premier au dernier test de classement du 4 février organisé par la fédération, ne fera pas ainsi le voyage.

Du côté des filles, il y a l'expatriée Hanitra Karen Raharimanana, championne d'Afrique de l'Est, Océane Rakotondrazaka, championne nationale en titre et Fitia Rakotonirainy, classée première au dernier test de classement. «Notre quota a été bouclé à deux garçons et deux filles. À la suite de notre demande de soutien auprès du président de la fédération malgache d'haltérophilie, nous pourrons rajouter deux joueurs de plus pour pouvoir disputer les épreuves par équipe», explique le président de la FMTT, Jean Herley Ambinintsoarivelo. Les sélectionnés locaux s'entraînent ensemble depuis plus de deux semaines en attendant le regroupement officiel.