Madagascar: Prévention des maladies - La lutte contre les cancers féminins renforcée

Beaucoup plus de femmes pourraient gagner la bataille contre le cancer. La Fondation Akbaraly et le Pavillon Sainte-Fleur vont travailler ensemble pour lutter contre les cancers féminins. Les deux parties ont signé une convention de partenariat visant à renforcer cette lutte le 23 février.

Ce partenariat vise à améliorer la prévention, le dépistage et le traitement des cancers du col de l'utérus et du sein dans le pays. Un programme de dépistage précoce sera mis en place pour détecter au plus tôt les cancers du col de l'utérus et du sein, offrant ainsi de meilleures chances de traitement et de guérison pour les femmes.

En outre, des voies de diagnostic et de traitement efficaces, reposant sur des pratiques modernes, adéquates, accessibles et durables, seront développées. En cas de résultats positifs, les patientes cancéreuses bénéficieront d'un suivi médical complet et d'une prise en charge intégrée, incluant la proposition de chirurgie du col de l'utérus ou du sein.

Ces deux cancers sont les formes les plus courantes. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estimait l'incidence du cancer à Madagascar entre dix-huit mille et vingt-trois mille cas par an en 2015, avec le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus occupant les deux premières places parmi les cancers chez la femme.

La Fondation Akbaraly travaille depuis quelques années dans la lutte contre le cancer chez les femmes à travers des activités de prévention et de dépistage. En 2023, plus de quinze mille femmes ont bénéficié d'un dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus, tandis que plus de vingt mille personnes ont été sensibilisées à travers Madagascar. Depuis ses premières actions, ce sont plus de cent cinquante femmes dépistées et plus de deux cent soixante mille personnes sensibilisées dans tout le pays.