Algérie: Le rôle religieux et civilisationnel de Djamaâ El-Djazaïr dans le monde musulman mis en valeur

ALGER — Des oulémas, imams et responsables d'organisations musulmanes internationales ont affirmé que Djamaâ El-Djazaïr, inauguré dimanche, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, constituait un haut lieu du savoir et de rayonnement religieux et consacrait le rôle civilisationnel de premier plan de l'Algérie dans le monde musulman.

Plusieurs personnalités religieuses de renom dans le monde musulman ont remercié les autorités algériennes pour la participation à la cérémonie d'inauguration de ce grand édifice religieux.

Le président de l'Union internationale des savants musulmans (UISM), Dr Ali Al-Qara Daghi a affirmé dans une déclaration à l'APS, que Djamaâ El-Djazaïr se veut "un édifice parmi les édifices musulmans et un centre de rayonnement pour l'Algérie, l'Afrique et le monde musulman", visant à "promouvoir les valeurs de modération et du juste milieu dans le monde", exprimant la disponibilité de l'UISM à collaborer avec l'établissement Djamaâ El-Djazaïr.

Pour sa part, le vice-président de l'UISM, Issam El-Bachir a éprouvé son admiration pour Djamaâ El-Djazaïr et ses structures importantes, relevant que l'intérêt du président de la République à cet établissement "est à même de permettre à l'Algérie de renouer avec son rôle civilisationnel de premier plan dans le monde musulman".

De son côté, le secrétaire générale de l'Union, Ali Mohamed Al-Sallabi a mis en exergue "la symbolique historique" de Djamaâ El-Djazaïr, ajoutant que le peuple algérien "a pu transformer un centre de christianisation du colonialisme français en un centre de diffusion des préceptes de la religion musulmane pour préserver les constantes de l'identité nationale".

De son côté, le Mufti de la République arabe d'Egypte, président du Conseil suprême du Secrétariat général des autorités de Fatwa dans le monde, Shawki Allam, a indiqué que Djamaâ El Djazaïr "insufflera un nouvel esprit au monde musulman, puisé du message du prophète de l'Islam dans cette parcelle de la terre d'Algérie bénie".

Dans le même contexte, le président de la Ligue des Oulémas et des Prêcheurs des pays du Sahel (LOPIS), M. Abakar Walar, a mis en avant l'importance de Djamaâ El-Djazaïr dans "le renforcement de l'héritage de l'Algérie et de son rôle dans le domaine de la diffusion des principes de l'Islam et la préservation du patrimoine et de l'identité musulmane, ainsi que l'appui à la stabilité et à la sécurité dans la région et dans le monde", mettant l'accent sur le rôle attendu de cette institution dans "la formation des Imams et des Prêcheurs en Afrique et la diffusion de la pensée modérée et la lutte contre l'extrémisme".

Pour sa part, le président du Centre de formation des Oulémas en Mauritanie, l'érudit Cheikh Mohamed El Hassan Ould Dedew, a mis en relief la position de l'Algérie et son rôle pionnier dans la diffusion des valeurs de la modération et du juste milieu en Afrique et dans le monde musulman.