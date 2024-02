Algérie: Des personnalités religieuses de renommée mondiale saluent les positions honorables de l'Algérie en soutien à la cause palestinienne

ALGER — Des personnalités religieuses du monde musulman ont salué, dimanche, les positions sincères et honorables de l'Algérie de soutien aux causes de la Nation musulmane, en tête desquelles la cause palestinienne.

Dans une déclaration à la presse, en marge de sa participation à la cérémonie d'inauguration officielle de Djamaâ El-Djazaïr, présidée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le vice-président de l'Union internationale des oulémas musulmans, Issam Al-Bashir, a tenu à remercier l'Algérie pour "ses positions sincères et honorables à l'égard des causes de la Nation musulmane, à leur tête la cause palestinienne".

La position de l'Algérie au sein des Nations Unies "traduit les aspirations de la Nation musulmane", a-t-il poursuivi.

De son côté, le Grand mufti et Président de l'Administration religieuse des musulmans de la région asiatique de la Fédération de Russie, Cheikh Nafigoulla Achirov, a souligné que les "musulmans de Russie sont fiers des efforts déployés par la diplomatie algérienne en faveur de la cause palestinienne et saluent le soutien de l'Algérie au peuple palestinien opprimé".

Le SG de l'Union mondiale des oulémas musulmans, Ali Muhammad Al-Salabi a salué "le soutien de l'Algérie et de son Président à tous les peuples opprimés de par le monde, à leur tête le peuple palestinien, victime d'un génocide au vu et au su du monde entier".

Il a appelé les pays musulmans à "suivre l'exemple de l'Algérie qui interagit positivement avec tout ce qui concerne la Nation arabo-musulmane et défend les intérêts et les droits des peuples à vivre en paix".