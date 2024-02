Ile Maurice: Le renouvellement du contrat de Charlette-Katinic en suspens au Prime Minister's Office

Le contrat d'emploi de la directrice controversée de la Financial Intelligence Unit (FIU), Carinne Charlette-Katinic, arrive à terme. Son passage à la tête de l'institution aura été marqué par des erreurs grossières et embarrassantes en procédures (gel de comptes bancaires d'une pizzeria par erreur dû au fait que l'exercice de due diligence entrepris par son équipe était défaillante et superficielle).

Proche de l'épouse de Mahen Seeruttun, alors ministre des Services financiers, Charlette-Katinic a fait le tour de quelques bureaux du ministère de Seeruttun avant d'être installée au poste de directrice de la FIU, occupé alors par le discret Guillaume Ollivry. Et son manque d'expérience et de connaissance du sujet est devenu flagrant dès les premiers jours. D'où des interrogations constantes sur son parcours académique et professionnel et la véracité du contenu des CV et autres personal questionnaires qu'elle a circulés depuis son arrivée à Maurice.

D'emblée, Charlette-Katinic a prétendu être diplômée de la prestigieuse Harvard Business School (HBS) en Risk Management and Compliance. Or ce n'est pas exactement cela. Elle a participé, comme des centaines d'autres, à un workshop sur la Risk Management organisé par Harvard. Cela ne fait pas d'elle une diplômée de la HBS. Pourtant, elle dit sur son CV avoir été «accepted in Harvard Business School program where she specialized in Risk Management and Compliance».

%

Il n'y a pas de diplôme ou de programme sur la Risk Management and Compliance à Harvard, comme le soulignait l'express en novembre 2023, après avoir contacté la HBS.

Charlette-Katinic a aussi prétendu avoir développé la Mauritius National Strategy. Ce n'est pas vrai non plus. La National Strategy est un document officiel produit après la national risk assessment afin de s'atteler à tous les enjeux identifiés dans cet audit. La National Strategy a été développée en 2019, avant même son arrivée à Maurice. Ce qui gêne le plus depuis son arrivée, c'est le fait qu'elle occupe un poste qui ne lui sied pas et qu'elle a utilisé ses contacts pour y arriver, expliquent nos sources. D'ailleurs, avant d'atterrir à la FIU, elle avait tenté une entrée à la FSC comme Deputy CEO. Mais cela s'est mal terminé.

L'article 9(2) de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002 prévoit que «The head of the FIU shall be the Director who shall be a person of high repute with substantial experience in the financial services industry or law enforcement and experience in management and accounting and appointed by the President on the recommendation of the Prime Minister made in consultation with the Leader of the Opposition, on such terms and conditions as may be determined by the Prime Minister. » Au Premier ministre donc de décider incessamment sur le sort de Charlette-Katinic, surtout dans le sillage de la mise sur pied de la Financial Crimes Commission...