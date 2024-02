Tunisie: C3 / Groupe C / 5e journée / Dreams FC-CA (1-0) - Frustrant !

Pas de quoi être heureux face à cette prestation. Le CA perd et attendra la dernière journée pour se qualifier aux quarts.

Stade Baba Yara de Kumasi. Pelouse passable. Faible assistance. Temps chaud (31°C). Humidité élevée (67%). Dreams FC - CA (1-0). But de Godfred Atuahene (50'). Arbitrage d'Ahmed Imtehaz Heerellal (Ile Maurice), assisté par de ses compatriotes Ram Babajee et Aswet Teeluck. Quatrième arbitre: Patrice Milazar (Mauritanie). Commissaire de match: Sanusi Mohammed (Nigeria). Avertissements: Eduwo et Abdull Jalilu.

Dreams FC: Gidios Aseako, Abdull Jalilu, Mc Carthy Ofori, John Antwi, Seth Agyemang, Ishamel Dede (Sulamana Suweidu), Godfred Atuahene, Derrick Atta Agyei, Abdul Aziz Issah, Agyemin Boateng, Emmanuel Agyei.

CA: Moez Hassen, Ameur Omrani, Taoufik Cherifi, Ghaith Zaalouni, Mohamed Amine Hamrouni (Adem Taoues), Federico Bikoro, Houssem Souissi (Wissem Ben Yahia), Chiheb Laâbidi, Bassem Srarfi, Taib Meziani (Zouheir Dhaouadi), Kingsley Eduwo (Hamdi Laâbidi).

Coleader avec Dreams, au terme de la 4e ronde de la phase de groupes, le Club Africain s'est produit hier au Ghana, au Baba Yara de Kumasi, fief de l'Asante Kotoko où le onze à Mondher Kbaier a croisé son principal concurrent, Dreams. Match capital donc hier dans le cadre de l'avant-dernière journée du groupe C entre les deux meneurs, avec pour toile de fond un passager avant l'heure vers les quarts de finale de la Coupe de la Confédération.

Voilà pour l'avant-propos, et passons à présent à la vérité du terrain où Kbaier a opté pour un 4-2-3-1, avec la surprise Souissi en tant que sentinelle, aux côtés de Bikoro, alors que Chiheb Laabidi a débuté à la manoeuvre, et enfin Srarfi et Meziani qui ont occupé les couloirs, juste derrière la pointe nigériane Eduwo.. 4', sur balle arrêtée, Srarfi enveloppe mais tire mollement plein cadre. 5', Eduwo élimine son vis-à-vis d'une feinte de corps mais catapulte le cuir dans le décor. 11', Srarfi de nouveau rate l'opportunité malgré une position idéale dans la surface. Jusque-là, le CA se montre menaçant, reste à conclure cependant. 21', Eduwo est lancé face au but mais l'arbitre signale une position de hors-jeu inexistante.

Il va donc falloir composer avec l'humidité et l'arbitre désormais...27', le danger vient toujours de l'aile gauche mais le heading de Meziani ne sera pas mis à profit. On entame la demi-heure de jeu, avec en passant un arrêt de jeu pour s'hydrater, vu la température ambiante. 38', Zaâlouni perce, fixe et enchaîne avec un crochet centre dans le paquet mais Eduwo est en retard. Le CA mérite de mener et Dreams subit. Attention aux efforts fournis cependant et la mi-temps arrive à point nommé.

Un but fatal

De retour de pause, sûrement sermonnés par le coach Zito, les joueurs de Dreams avancent leur bloc, et débloquent le score à la 50' par Godfred Atuahene, étrangement seul devant les buts. On entre dans la demi-heure de jeu, et entre-temps, dans l'autre duel du groupe C, Rivers est en roue libre face à Academica Lobito. 63', Zaalouni, encore lui, déborde et sert en retrait Meziani qui ne cadre pas! 64', Abdull Jalilu fauche Meziani mais l'arbitre fait signe de jouer. Drôle d'arbitre hier soir avec Abdull Jalilu, «le boucher de Kumasi», qui reste en jeu, en dépit de ses tacles jusque là assassins. 86', Hamdi Laabidi déboule et centre, mais il a été retenu par le maillot par Ofori.

Ahmed Imtehaz ne bronchera pas. 90', l'entrée de Zouheir Dhaouadi a dopé le onze clubiste qui se rue devant mais Chiheb Laabidi rate l'égalisation sur coup franc bien botté par Dhaouadi. Le CA jouera son ticket à Radès face aux Angolais de Lobito, étant donné que Rivers a battu ces mêmes Angolais hier...Mais grosso modo, Kebaier et ses joueurs n'ont pas laissé une bonne impression pour ce match pénible et à oublier.