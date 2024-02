Tunisie: Expatriés - L'insubmersible Ali Maâloul

Le latéral ahlaoui toujours aussi précieux.

C'est finalement une nouvelle qualification en quarts de finale de la C1 pour le tenant de la compétition Ahly d'Egypte et le vétéran Ali Maâloul, un passage obtenu, suite à une courte victoire 1-0 face à Medeama du Ghana. Le Waterloo subi par le Belouizdad en Tanzanie a définitivement qualifié les Cairotes. L'Ahlaoui Maâloul, souvent à son avantage sur le couloir gauche, a obtenu la note de 7,3 sur sofascore.

Benzarti proche de l'exploit ?

Le coach du Wydad Casablanca Faouzi Benzarti, vainqueur du Jwaneng Galaxy 1-0, doit s'imposer contre l'Asec Mimosas en dernière journée et espérer un faux pas à domicile du Simba lors de la dernière journée. Scénario peu probable, mais pas impossible...

Saâd suspendu

En Allemagne, malgré la suspension d'Elias Saâd qui a récolté un carton rouge pour cumul de deux avertissements, contre Braunschweig et une victoire 1-0, son club St Pauli s'est de nouveau imposé face à son poursuivant direct Holstein Kiel 4-2, le dépassant de 6 points et reste leader de la Bundesliga 2.

Laïdouni reste sur le banc

Le milieu axial de l'Union Berlin, Aïssa Laïdouni, est resté sur le banc de touche lors de la parité 2-2 face à Heidenheim. Avec 17 matchs disputés en 23 journées, c'est un fait très occasionnel pour un joueur valorisé à 10,8 millions d'euros par transfermarket.

Ben Ouannès s'incline

La latéral, passé ailier gauche de Kasimpasa, Mortadha Ben Ouannès, a eu une partie difficile face au Fenerbahçe, leader provisoire en s'inclinant 2-1 avec une note de 6,4 et un carton jaune récolté. Kasimpasa demeure 5e de la ligue turque.

Cherni remonte sur le podium

Mohamed Amine Cherni, arrière gauche de Laval, s'est imposé à Concarneau 3-1 et accroche le bon wagon pour la montée en Ligue 1. Cherni a disputé tout le match. Il a récolté un carton jaune et a obtenu la note de 6,9 sur sofascore. Ali Abdi et Yan Valery vont en découdre ce soir dans un duel de latéraux et un palpitant Caen-Angers, même si le Malherbe de Caen est à 10 longueurs du dauphin Angers.

Bon retour de Drager

Pour son deuxième match consécutif, la latéral de Bâle Mohamed Drager, passé ailier droit face à Yverdon, s'est imposé 2-0. Il a été remplacé à l'heure de jeu en obtenant la note de 7,1.

Bettaieb buteur en Roumanie

Pour sa 4e titularisation avec la formation du Politehnica Iasi, l'attaquant de 27 ans, Adel Bettaieb, a enfin trouvé le chemin des filets, face au 3e, le Rapid Bucarest. Une victoire 3-1 qui éloigne Poli Iasi de la relégation. Bettaieb est sorti à la 77e, noté 7,5.

Deuxième but pour Bouzaiéne

Le milieu droit de 26 ans, Elyas Bouzaiéne, sociétaire de Degerfors, club relégué en division 2 suédoise, s'est encore illustré en coupe, face à GAIS. Il a inscrit le premier but, du match nul 2-2. Rappelons qu'après avoir clôturé le festival face à Orgryte (5-0), lors du match précédent, il avait obtenu la note de 8,8 sur sofascore...

Skhiri et Ben Romdhane éliminés

Elyes Skhiri avec l'Eintracht Francfort et Mohamed Ali Ben Romdhane avec Ferencvaros sont éliminés de l'Europa League Conférence avec une prestation moyenne pour le premier et une entrée à la 67e, sans impact pour le second...

Match moyen pour Kechrida

Le latéral droit de Atromitos Athinon, Wajdi Kechrida, a disputé tout le match contre Panserraikos pour un score nul de 0-0. Il a reçu la note de 6,4 et écopé d'un carton jaune.

4e but de Wajdi Sehli

Wajdi Sehli se plaît en Serbie. Le milieu offensif de Radnicki 1923, 26 ans, y est allé de son quatrième but en ouvrant la marque à la 19e minute de jeu face à Vojvodina. Le numéro 77 a écopé ensuite d'un carton jaune pour contestation peu avant la pause, avant d'être remplacé à l'heure de jeu. Sehli a obtenu la note de 7,1 selon sofascore. Le club occupe la 7e place du championnat serbe.

Autres buteurs...

Le milieu offensif de Lugano, Mohamed Hadj Mahmoud, a inscrit un but, mais son équipe s'est inclinée (2-1) face au FC Servette Genève de Dylan Bronn qui retrouve du temps de jeu. Entré deux minutes plus tôt, Fakhreddine Ben Youssef a également marqué à la 87e avec Al Masry contre Beledyet Mahallah (3-0). Le milieu axial, Moataz Zaddem, prend une place de titulaire puisqu'il est sorti à la 78' de jeu.