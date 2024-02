Tunisie: Programmation de l'IFT - Les grands rendez-vous culturels et artistiques dévoilés

Les grands rendez-vous culturels et artistiques pour les prochains mois de l'Institut français de Tunisie (IFT) s'articulent autour de divers secteurs, dont le livre et les arts et la culture, un programme inscrit dans le cadre de la coopération culturelle franco-tunisienne pour 2024.

L'IFT vient d'annoncer les dates clés dans les divers secteurs d'activités. Les projets de coopération culturelle entre la France et la Tunisie sont menés par l'IF Tunis, Sousse et Sfax, en partenariat avec divers acteurs locaux dans le cadre d'actions culturelles décentralisées.

Notons que l'inauguration officielle de l'IF Sousse aura lieu les 3 et 4 mai avec au programme, L'Armée mexicaine (groupe de feu Rachid Taha) ciné-concert, tables rondes avec Serge Toubiana, rencontre avec l'écrivain Yamen Manaï, performances de danse urbaine et d'autres rendez-vous.

Projets et manifestations artistiques

Le mois de mars verra le lancement du projet « Massari, Consolider sa trajectoire professionnelle culturelle ». Ce projet de soutien à la scène culturelle tunisienne, dont le démarrage est prévu le 6 mars, a pour objectifs de soutenir la scène culturelle tunisienne à travers la formation artistique dans les secteurs des arts de la scène, du livre, du cinéma et du numérique.

Pour ce projet de 2 ans (2024-2025), l'IFT s'est associé avec six organisations culturelles tunisiennes, L'Art Rue, Al Badil, Echos cinématographiques, Minassa, le Syndicat des libraires et distributeurs importateurs et exportateurs du livre (SLDIEL), Safahat, qui proposeront 36 formations sur des thématiques permettant une montée en compétences pour les professionnels de la culture sur 3 axes : artistique, administratif et technique.

%

Le rendez-vous annuel «Les Nuits ramadanesques » est prévu du 15 mars au 10 avril avec une large programmation gratuite composée de concerts, projections de films, soirées jeux de société et rencontres. Un des projets phares, durant ce mois, sera le nouveau spectacle du pianiste et compositeur tunisien Mohamed Ali Kammoun, «Tango Arabe».

Rendez-vous littéraires

L'écrivain français David Foenkinos sera en tournée du 15 au 19 avril 2024, à Tunis, Sousse et Sfax. David Foenkinos est un romancier, dramaturge et scénariste et réalisateur dont les oeuvres sont traduites dans une quarantaine de langues.

Le Grand procès des écrivaines Parlement des écrivaines francophones aura lieu au mois de mai avec la participation d'une dizaine d'écrivaines des 5 continents de la francophonie. Faouzia Zouari, Sophie Bessis, Sedef Ecer, Georgia Makhlouf, Marie-José Alie, Viktor Laslo, Cécile Oumhani et bien d'autres joueront Le Grand procès des écrivaines : Les femmes qui écrivent sont-elles dangereuses ?.

L'annonce du lauréat de la 8e édition du Prix Goncourt Choix de la Tunisie se déroulera le 20 avril. Une cérémonie nationale sera organisée en l'honneur de 300 jeunes lycéens issus des gouvernorats tunisiens.

4 romans finalistes du prix Goncourt

Ce prix annuel est organisé en collaboration avec l'académie Goncourt, le ministère tunisien de l'Éducation et avec le soutien de l'Association Tunisienne pour la Pédagogie du Français (Atpf). L'Edition 2023-2024 est présidée par l'écrivaine Iman Bassalah avec Paule Constant, membre de l'académie Goncourt, en tant que présidente d'honneur.

La présidente de la 8e édition du Prix Goncourt Choix de la Tunisie a effectué, du 13 au 16 février, une tournée à Zaghouan, Sfax, Gabès, Djerba, Tataouine et Tunis où elle a rencontré des lycéennes et lycéens tunisiens autour de ses romans et des 4 ouvrages en compétition (Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea paru aux éditions L'Iconoclaste : Humus de Gaspard Koenig paru aux éditions L'Observatoire; Sarah, Susanne et l'écrivain de Éric Reinhardt paru aux éditions Gallimard et Triste tigre de Neige Sinno paru aux éditions P.O.L).

Notons qu'un reportage «Tunisie : le Goncourt fait vivre la littérature francophone», a été diffusé le 21 février 2024 au Journal Afrique de TV5Monde.

«La littérature comme bien commun : festival littéraire itinérant » est une escale littéraire prévue du 11 au 16 novembre 2024 Tunis, Sousse et Sfax. Organisé en partenariat avec l'association Etonnants Voyageurs, cet événement verra la participation d'une douzaine d'autrices et d'auteurs arabophones, francophones et africains pour des rencontres littéraires, débats d'idées, performances, lectures musicales et projections.

Expositions d'art

«Atelier-expo Hammam Lif» est un projet prévu au mois de mai qui met à l'honneur la Ville d'Hammam Lif. Pendant cinq jours, des architectes tunisiens et français vont réfléchir au possible renouveau de cette cité balnéaire, à la valorisation de son site et de sa vie urbaine.

Réalisé en partenariat avec une équipe d'enseignants chercheurs de l'Enau, ce projet verra l'organisation d'une exposition qui retrace l'histoire d'Hammam Lif à travers des photos, des témoignages et des planches d'architectures.

L'Exposition Salammbô se déroulera du 24 septembre 2024 au 12 janvier 2025 au musée du Bardo. Cette exposition tire son nom du célèbre roman de l'écrivain français Gustave Flaubert (1821-1880), «Salammbô», un récit fictif sur l'histoire de Carthage et les guerres puniques. Cet opus paru en 1862 est le fruit du séjour du romancier en Tunisie.

Conçue par l'Institut national du patrimoine de Tunisie, la Réunion des musées métropolitains (MRN/RMM) de Rouen et le Mucem à Marseille en partenariat avec l'IFT, cette exposition prévoit une programmation culturelle avec des ateliers pour enfants, des rencontres, de la VR.

L'Exposition Biennale Jaou Photo organisée par la fondation Kamel Lazaar et l'IFT aura lieu au mois d'octobre 2024. L'édition 2024 Jaou sera placée sous le signe du collectif et prévoit notamment des concerts et des rencontres professionnelles.