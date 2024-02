Madagascar: Haute études - La pépinière de l'administration publique s'agrandit

Madagascar dispose d'une pépinière de l'administration publique, avec les diplômés en Hautes Études en Administration (DEAH), issus du cycle expertise de l'École nationale d'administration de Madagascar (ENAM). Cette pépinière s'agrandit. "Depuis 2014, il y a eu six promotions.

Ces six promotions comptent plus de huit cents personnes, actuellement", lance Hery Rasoloson, président de la première promotion, samedi, lors de l'assemblée générale de l'association des Diplômés en Hautes Études en Administration (DHEA), qui s'est tenue au Colisée Ampasanimalo.

Ces diplômés sont des professionnels qui ont reçu une formation avancée en Administration Publique (AP), en Administration Financière (AF), en Diplomatie et Relation Internationale (DRI), et en Technologie de l'Information et de la Communication (TIC). Ils sont déterminés à jouer un rôle actif dans la modernisation de l'administration.

"L'administration publique a besoin de techniciens pour se développer. Notre ambition, c'est d'apporter notre contribution au développement de la Nation", enchaîne-t-il. L'association envisage d'entreprendre plusieurs actions en travaillant de manière collaborative et en mettant en oeuvre des stratégies novatrices, cette année.

Entre autres, l'analyse et l'évaluation des processus administratifs actuels, pour identifier les lacunes et les inefficacités, et proposer des solutions innovantes pour améliorer la gouvernance et la gestion des ressources publiques et des programmes gouvernementaux.

Les collaborations avec les autorités locales et nationales, voire internationales, pour mettre en oeuvre des réformes administratives visant à renforcer la transparence, la responsabilité, et le développement dans tous les secteurs existants.