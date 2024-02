Madagascar: Administration - La douane investit dans le capital humain

La Douane affirme s'engager davantage dans la valorisation de son capital humain, comme le souligne son plan stratégique. Cette orientation qui «se concrétise par des initiatives visant à améliorer les conditions de travail de ses agents et à moderniser ses infrastructures à travers le pays».

L'un des récents exemples de cet engagement est l'inauguration de la salle de repli au bureau des douanes d'Ivato, marquée par la présence de Ravinala Airports, gestionnaire des lieux. Cette nouvelle installation comprend deux dortoirs séparés et une cuisine équipée. Ces aménagements visent à offrir aux employés un environnement de travail plus confortable et propice à la détente, favorisant ainsi leur bien-être et leur productivité. Ce projet qualifié de novateur ne se limite pas à Ivato, car la Douane prévoit de répliquer ces aménagements dans tous ses bureaux à travers le pays. Cette démarche, a-t-on soutenu, démontre l'engagement continu de l'administration envers ses agents et son souci d'offrir des conditions de travail optimales à l'ensemble de son personnel.

En outre, la direction générale de la Douane a mis en place un centre sanitaire à Nanisana. Selon les explications fournies, cette initiative vient renforcer le soutien et les services disponibles pour le personnel. Lors de la cérémonie officielle d'inauguration, le directeur général a saisi l'opportunité pour remettre au bureau d'Ivato Aéroport et à Mamory des ordinateurs offerts par la Banque Africaine de Développement (BAD) dans le cadre du Projet d'Aménagement de Corridors et de Facilitation du Commerce (PACFC). « Cette action témoigne de la volonté de la Douane de moderniser ses équipements et de soutenir les performances de ses agents à travers des outils technologiques adaptés », a-t-il affirmé à cette occasion.

%

« En investissant dans le bien-être de ses employés et en modernisant ses infrastructures, la Douane affirme son engagement envers l'excellence opérationnelle et le développement professionnel de son personnel, tout en renforçant son rôle crucial dans le paysage économique de Madagascar », a aussi fait savoir la Douane dans une note d'information rapportant les actions récentes de cette entité en matière de valorisation du capital humain.

Importants investissements

Chaque année, la direction générale de la Douane organise, sous l'égide de l'Organisation Mondiale des Douanes, la Journée Internationale de la Douane. Lors de l'ouverture de l'événement au Port de Toamasina, le 25 janvier, durant laquelle a été inauguré le nouveau scanner du projet « Smart Scanning », il a été souligné que la stratégie de modernisation de l'Administration de la douane consacre d'importants investissements en matériel mais accorde également la priorité au capital humain. La Douane a mis en place un plan stratégique et un programme de modernisation avec trente-et-un projets. Ce programme rassemble aujourd'hui une vingtaine de partenaires techniques et financiers bilatéraux et multilatéraux.

Lors de la conférence débat organisée le 26 janvier 2024 à l'université de Barikadimy, la Douane a échangé avec les étudiants sur le thème : « Renforcer la collaboration intersectorielle pour une économie prospère : le rôle de l'éducation, des institutions financières internationales et des autorités douanières ». Cette initiative, a-t-on insisté, s'inscrit dans la volonté de la Douane d'accompagner la nouvelle génération et d'encourager l'esprit de collaboration et de partage.

La Douane et le ministère de la Défense nationale ont signé dernièrement la convention de partenariat relative à la mise en place de l'Académie des Douanes et de l'École de l'État-Major. Cette convention stipule que l'Académie des Douanes sera implantée à Toamasina sur un terrain utilisé auparavant par le ministère de la Défense nationale. L'École de l'État-Major sera, par contre, construite à Antananarivo avec l'appui de la Douane.

« Le but étant de fournir des services de qualité qui vont aboutir à des améliorations concrètes dans l'organisation et au déploiement des ressources humaines pour exécuter les missions en toute efficacité. À termes, il s'agit de mettre en place des infrastructures et des équipements nécessaires pour le renforcement et le perfectionnement du capital humain de ces deux entités », a-t-on rapporté à cette occasion avant de souligner que l'Académie sera un établissement moderne doté de la dernière technologie. Il aura la capacité d'accueillir des centaines d'apprentis à travers des espaces de formation et de mise en situation.