Madagascar: Sahamalaza Guest House - Un havre de paix

Du nouveau à l'Est. L'axe RN2 vient de se doter d'un petit joyau dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Sahamalaza Guest House a été inaugurée hier. Il s'agit d'un établissement annexe du Afterwork By- Pass, situé au PK 17,5 de la RN2, niché sur les hauteurs d'Ambohimalaza.

Un véritable havre de paix dans le pur sens de l'expression. Les nuits sont paisibles et le jour est préservé de la pollution sonore. Les bruits des oiseaux servent de réveil aux privilégiés de l'hôtel. On n'entend même pas les camions qui assaillent la RN2 de jour comme de nuit. Doté d'un restaurant, d'une salle de réception, d'une terrasse extérieure et de plusieurs chambres dont le prix de la nuitée défie toute concurrence, Sahamalaza Guest House cible une clientèle sélecte à l'image du raffinement, de l'architecture et des matériaux utilisés.

« Nous voulons garder la discrétion et le caractère intime de l'établissement », souligne Goretti Raholimanana, cogérante de l'établissement avec Sylvain Harivony Andriampanarivo, saxophoniste de renom pour les connaisseurs. Tout a été conçu avec une rare subtilité et un goût recherché. Sahamalaza Guest House peut ainsi accueillir toutes sortes d'événements et cérémonies, à l'instar de mariages, séminaires, réunions, ateliers.