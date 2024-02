Congo-Brazzaville: Réinsertion sociale - La Fondation Privat-Frédéric-Ndéké à la rescousse des jeunes désoeuvrés de Dolisie

L'organisation non gouvernementale (ONG) Privat-Frédéric -Ndéké a remis, le 25 février, aux finalistes en coupe couture, en coiffure et esthétique des kits couplés aux certificats de fin de formation.

Trente-deux jeunes filles ont bénéficié du don de la Fondation Privat-Frédéric-Ndéké, au nombre desquelles vingt en coupe couture et douze en coiffure et esthétique.

Prenant la parole, le président de cette ONG éponyme a déclaré : « Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la campagne " A l'écoute des jeunes" qui nous a permis des échanges fructueux, est en phase avec le mot d'ordre présidentiel : " 2024, l'année de la jeunesse". Partant de ce mot d'ordre, la fondation Privat-Frédéric-Ndéké a augmenté le nombre de ses filières de formation, parmi lesquelles la menuiserie, la soudure et l'informatique. En outre, tout jeune ayant une base de son métier et qui veut se perfectionner bénéficiera de l'assistance de cette fondation ».

Pour éviter que ces kits soient utilisés à d'autres fins, il a exhorté ces finalistes à « utiliser ce matériel à bon essien pour votre autonomisation, car il a été obtenu au bout de tant de sacrifices ».

Soulignons que Dolisie constitue la deuxième étape de la tournée de cette fondation après Sibiti, dans la Lékounou, avant de se rendre à Pointe-Noire.

%

Le coordonateur national de cette ONG, David Moutakala, à son tour a souligné que « cette ONG à caractère social, apolitique et à but non lucratif est née en mars 2007. Elle a pour objectif la promotion des élans de coeur par l'assistance multiforme en faveur des couches sociales déshéritées ».

Elle fonctionne, a-t- il ajouté, pour « des activités ponctuelles et permanentes comme la réhabilitation des écoles, la réinsertion sociale des jeunes dans des centres de formation à Sibiti, Owando, Oyo, Abala , Itoumbi et à Dolisie ».

Cette cérémonie a été patronnée par Privat Frédéric Ndéké qui avait à ses côtés le préfet de Brazzaville, le secrétaire général du Niari, le maire de l'arrondissement 1 de Dolisie, le secrétaire général de l'arrondissement 2 et le directeur général de la Caisse de retraite des fonctionnaires .