Afrique: Population - Une personne sur deux dans le monde a moins de 30 ans

Selon les projections de l'Organisation des Nations unies (ONU), l'âge médian de la population mondiale dépassera 42 ans à la fin du XXIe siècle.

Reflet du vieillissement de la population mondiale, l'âge médian a nettement augmenté au cours des dernières décennies. D'après les estimations de l'ONU, il est de 30,5 ans, ce qui signifie que la moitié des habitants de la planète a plus que cet âge et que l'autre moitié a moins. C'est dans le micro-État du Vatican que l'âge médian est le plus élevé (57 ans), suivi de Monaco (54,3 ans), du Japon (49,1 ans) et de l'Italie (47,7 ans). À l'autre bout de l'échelle, c'est au Niger que l'âge médian de la population est le plus bas (14,5 ans), devant la République centrafricaine (14,8 ans) et le Tchad (15,1 ans). L'âge médian de la population française s'établit quant à lui à 42 ans, inférieur à celui de l'Allemagne (44,9 ans) mais supérieur à celui du Royaume-Uni (40,1 ans), de la Chine (39 ans) ou encore des États-Unis (38,1 ans).

L'âge médian de la population mondiale a nettement augmenté au cours des dernières décennies. Il était de 20,3 ans en 1970 et de 25,2 ans en 2000. En France, il affiche une hausse de plus de 8 ans depuis 1950, date à laquelle il se situait à 33,5 ans. Selon les projections démographiques à long terme de l'ONU, l'âge médian de la population mondiale devrait continuer à fortement progresser d'ici à la fin du siècle. Il s'établirait à 35,9 ans en 2050 et à 42,3 ans en 2100, soit 12 ans de plus qu'aujourd'hui. À cette date, c'est en Albanie qu'il serait le plus élevé (63,3 ans), devant la Jamaïque (60,1 ans), la Corée du Sud (59,3 ans) et la Chine (56,8 ans). C'est toujours au Niger qu'il serait le plus bas (30,4 ans), mais à plus du double de son niveau actuel, suivi par le Bénin (31,6 ans). Toujours en 2100, l'âge médian de la population française se situerait quant à lui à 50,4 ans.