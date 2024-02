Madagascar: Afrobasket - Les Ankoay sauvent l'honneur

Une première victoire des Ankoay dans la course à l'Afrobasket 2025 en s'imposant dans la douleur face à la Centrafrique. La défaite face à l'Égypte samedi a été oubliée.

Les Ankoay de Madagascar ont sauvé l'honneur en s'imposant sur le score de 76-69 (18-17, 20-11, 22-17, 25-15) devant la Centrafrique. Ils ont empoché leur première victoire, synonyme d'une troisième place de la poule D lors du dernier match de la première fenêtre dans la course à la qualification à l'Afrobasket 2025 jouée en Égypte.

L'entame du match a été un peu difficile pour les protégés de Jeannot Ravonimbola, coach de l'équipe nationale malgache. Les deux équipes se cherchent et après quatre minutes de jeu, Madagascar mène sur le score de 8-4. À moins de 3 minutes 37 du jeu à la fin du premier quart-temps, les joueurs malgaches ont encaissé cinq fautes d'équipe.

C'était l'occasion pour les Centrafricains de revenir dans le match 16-15, 16-17, 18-17 et fin du premier quart-temps. Les joueurs malgaches ont montré une nouvelle détermination en marquant leur première attaque pour mener 20-17. Les Centrafricains ont répondu présent et sont revenus à 20 partout, 22-22 puis 25-22 par un tir à trois points d'Elly. Les Ankoay, ayant commis trop de fautes et ayant perdu trop de balles, les Centrafricains ont viré en tête pour mener 37-30 à la fin du deuxième quart-temps. Les Centrafricains ont dominé encore le début du troisième quart-temps car la bande à Allan Dokossi, le meilleur marqueur du côté de la Centrafrique (19 points) a creusé l'écart et les Ankoay ont été menés 29-38, 31-38, 31-40.

Tournant du match

Petit à petit, Elly Randriamampionaona a retrouvé son adresse (22 points) et il a commencé à faire tilt à chaque tir en combinaison avec Sitraka. À moins de 5 minutes 38 de la fin du troisième quart-temps, le score a été de 41-47 en faveur des Centrafricains et ils ont viré en tête 54-51, fin du troisième quart-temps.

Le quatrième quart-temps a tourné à l'avantage des Malgaches. Secoués et motivés par leur coach et les quelques spectateurs malgaches, les Ankoay ont recollé au score 60-60 sur un tir à 3 points d'Elly. C'était le tournant du match car les Ankoay ont viré en tête (63-60, 68-62, 71-66, 74-68) pour boucler le match sur le score de 76-69.

Avec 46.55 % de tirs à 2 points réussis (20/43) les shooteurs malgaches ont rectifié le tir surtout au lancer car ils ont réussi 18/21 lancers pour un pourcentage de 85.71 %. Le taux de réussite de tirs à 3 points n'est que de 22 % (6/27). Lors de la conférence de presse d'après-match, Jeannot Ravonimbola n'a pas caché sa joie : « On a vécu un très bon match et la victoire est bien méritée. Cette victoire va nous aider moralement et psychologiquement. Pour la suite de la compétition, on va chercher des joueurs de grande taille éparpillés dans le monde car on en a besoin et on va les rappeler ».

Quant à Elly Randriamampionaona, il se dit très content. C'est notre première victoire. Je crois que tous les Malgaches sont contents. Pour la suite, on va donner le maximum et des victoires sont possibles comme ce qui s'est passé ce jour (hier).