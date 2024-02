Madagascar: Football / Pure Play Football League - Fosa invaincu, Elgeco Plus tenu en échec

Les leaders restent inamovibles à l'issue de la troisième journée de la Pure Play Football League de ce week-end. Fosa Juniors FC et Elgeco Plus conservent leur fauteuil en tête de groupe.

Inamovible. Fosa Juniors FC caracole en tête de la conférence Nord après un parcours sans faute de trois victoires. Sur sa pelouse, l'équipe de Boeny, unique invaincue de la compétition, s'est imposée 3 buts à 2 contre Ajesaia hier au stade Rabemananjara. Le club hôte mène un à rien à la pause grâce au but signé Vévé (45e+1). La formation d'Itasy égalise à l'entame de la deuxième période, réalisation d'Anjara (54e). Les Félins prennent le dessus et marquent le but du KO dans les quatre dernières minutes, signés Donga (84e) et Dax Kely (90e). Hosea s'offre un deuxième but pour réduire l'écart en temps additionnel (90e+2).

Dans l'autre poule, Elgeco Plus a été tenu en échec sur un score vierge à domicile face à Inate FC Rouge samedi au By-Pass. Les Rouges ont résisté et ont même dominé en première période. Le club manque encore de réalisme en finition, pour ne citer que les occasions ratées de Lalaina (10e), Angelo (17e), Tolotra « Timin » et de Fitahiana (44e). Les deux dernières occasions ont été nettes mais l'expérimenté portier des Barea, Nina, qui est en pleine forme, a su défendre sa cage.

« Nos joueurs sont jeunes. Ils manquent de concentration mais ils ont bien joué face à une grosse pointure comme Elgeco », se réjouit Ambinintsoa Ramiaravelo, coach de l'IFR.

Nouveaux dauphins

Au retour des vestiaires, le club hôte passe à l'offensive. Inate FC Rouge subit jusqu'à la fin de la rencontre en consolidant sa défense. Tony rate le cadre de sa tête un devant-but (71e). Servi par Mamisoa du côté droit, Liva kely envoie lui aussi la balle au-dessus de la barre (75e). Les Nest, Doddy et Tsila confondent de leur côté vitesse et précipitation en finition. « Le choix tactique en première période n'a pas marché. En le modifiant, nous avions pu imposer notre jeu mais nous n'avons pas pu concrétiser », reconnaît Andry Hildecoeur.

Dans la conférence Nord, AS Fanalamanga grimpe de trois marches et se hisse à la deuxième place, créditée de 7 points après sa nette victoire de 5 buts à 0 contre Tsaramandroso FC dimanche à Ambatondrazaka. Asa Diana occupe la troisième place grâce à sa deuxième victoire, 3 à 0 contre KFCA.

Dans la conférence Sud, Disciples FC monte d'une marche et occupe la place du dauphin après son deuxième succès contre 3FB Toliara (1-0) hier au By-Pass. Mama perd pour sa part une place et se trouve à la troisième marche, tenu en échec zéro partout par Zanalkala FC à Imerintsiatosika. Immobilisé à la septième place, CFFA poursuit son cauchemar en encaissant une deuxième défaite (1-2) contre Dato FC à Manakara.

Résultats 3e journée:

AS Fanalamanga-Tsaramandroso FC (5-0)

Cosfa-Uscafoot (1-1)

Elgeco Plus-Inate FC Rouge (0-0)

Fosa Juniors FC-Ajesaia (3-2)

KFCA Diana-Asa (0-3)

Disciples FC-3FB (1-0)

Dato FC-CFFA (2-1)

Mama FC-Zanakala FC (0-0)