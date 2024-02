Madagascar: Spectacle - Ambondrona crée une ambiance féerique

Rencontre VIP inoubliable. Hier, une ambiance électrique a envahi le CCI Ivato alors qu'Ambondrona, le groupe emblématique de pop-rock malgache, rencontrait ses fans VIP dans un spectacle époustouflant. Malgré des billets d'entrée allant de 40 000 à 75 000 ariary, les sièges étaient rapidement pris d'assaut par une foule enthousiaste, composée majoritairement de jeunes, démontrant ainsi l'attrait intemporel du groupe.

Initialement destiné aux fans plus âgés et VIP qui préfèrent les ambiances plus intimistes, la salle de spectacle a été envahie par une jeunesse vibrante, remplissant à 70 % le CCI Ivato. «Palais des sports ou CCI, ça ne change rien pour nous puisqu'on est fan d'Ambondrona», exprime Christian Fanomezana, un spectateur.

Dès les premières notes de leurs titres emblématiques tels que «Mankasitraka aho» et «Ndeha re hilalao», l'atmosphère s'est enflammée, portée par la magie de la musique et des jeux de lumière spectaculaires de l'Invenco, qui ont littéralement transformé le CCI Ivato en un véritable spectacle visuel enchantant les spectateurs.

Entrée magique

Les membres du groupe sont apparus sur scène avec une énergie débordante, suscitant l'enthousiasme des spectateurs tout au long du spectacle. Même les moments d'attente ont été comblés par une animation DJ captivante pendant 15 minutes, maintenant ainsi le public en haleine. «Ça ne fait que commencer le spectacle pour cette année. On a prévu un grand spectacle au Palais des sports le mois de mars mais le palais n'est pas disponible ce mois alors on va faire la tournée nationale en commençant par Imerintsiatosika, Ambatolampy et autres. Et une tournée internationale à partir de mois de mai et après on va continuer le partage de la musique dans le pays», avance Beranto d'Ambondrona.

Ce spectacle marque également la préparation pour la célébration du 25e anniversaire d'Ambondrona en 2026, promettant ainsi une année riche en émotions et en partage pour les fans de musique malgache et au-delà.