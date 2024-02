Madagascar: Agroalimentaire - Les entreprises malgaches se distinguent au Salon Biofach

Le salon Biofach s'est tenu pendant quatre jours à Nuremberg, en Allemagne, du 13 au 16 février. Une forte délégation en provenance de Madagascar dirigée par le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Suzelin Ratohiarijaona, et composée notamment des entreprises membres du Symabio, y a activement participé.

Avec pour thème principal «Food for the Futur : Women's Impact on Sustainable Food Systems», l'édition 2024 du salon Biofach a été inauguré officiellement par le ministre fédéral de l'Alimentation et de l'Agriculture allemand le 13 février dernier. Dans son discours, il a souligné l'importance des femmes dans la durabilité des systèmes alimentaires, mettant en avant leur rôle essentiel dans la préservation des écosystèmes et la nécessité d'une réglementation rigoureuse pour garantir la qualité de la production.

Dix entreprises opérant dans les filières « bio » - vanille, huiles essentielles, épices, cacao, plantes médicinales - dirigées par le président du Symabio, Heriniaina Ramboatiana, et quelques membres du conseil d'administration, ont exposé leurs produits au « Stand Madagascar ». Les participants ont été accompagnés par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage (MINAE), l'Economic Development Board of Madagascar (EDBM), la Fédération des Chambres de Commerce et d'Industrie de Madagascar (FCCIM), le Projet Adaptation des chaînes de valeur agricoles au changement climatique (PrAda/GIZ), Competence Center for the Private Sector (CCPS/GIZ) et le projet Pôles Intégrés de Croissance (PIC/Banque mondiale).

%

L'objectif, selon le ministère de tutelle, était de renforcer le soutien au secteur en présentant les progrès réglementaires, en favorisant les échanges avec les partenaires techniques et commerciaux, et en renforçant la prospection de nouveaux marchés, européens ou autres. La demande en produits biologiques évolue et suit la tendance mondiale qui s'oriente de plus en plus vers la recherche du bien-être des consommateurs.

Renforcer les partenariats

En marge du salon, une rencontre a eu lieu avec la présidente de l'IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements), Karen Mapusua, accompagnée de son équipe. Des échanges ont aussi été effectués avec Charlotte Braquet, Expert sourcing and market, et l'équipe de l'IPD (Importation promotion Desk), les représentants du COLEAD (Comité de Liaison Entrepreneuriat - Agriculture - Développement) présents au salon, parmi lesquels figuraient Victor Boro. Également, il y a eu des discussions qualifiées de fructueuses avec Francis Nsanga, Project Manager du Knowledge Hub for Organic Agriculture in Eastern Africa (KHEA).

Selon la délégation malgache, la participation au salon et les diverses rencontres ont permis d'approfondir les partenariats en cours avec Madagascar. Au cours de ce salon, il était prévu qu'une feuille de route soit établie pour chacun de ces partenariats afin d'identifier les actions à court et à moyen terme à mettre en oeuvre. Par ailleurs, le titulaire du MINAE a échangé avec le ministre en charge de l'Agriculture de l'Ouganda, Fred Bwino Kyakulaga et le directeur exécutif de Biovision Africa Trust (Kenya) pour discuter du développement de l'agriculture biologique au niveau régional et de renforcer le partenariat entre les pays Madagascar-Ouganda-Kenya.

Ce n'est pas la première fois que Madagascar prend part au salon Biofach. Depuis maintenant plusieurs éditions, la Grande île parie sur cet événement d'envergure mondiale qui rassemble chaque année les principaux acteurs de la filière alimentation et agriculture biologique. Un salon qui a rassemblé lors de cette édition 2774 exposants et environ 46700 visiteurs professionnels d'environ cent trente pays.

Pour les participants venus de Madagascar, le bilan est satisfaisant. Des ventes conséquentes ont été conclues mais, surtout, de nouveaux partenariats ont été noués. Selon un membre du bureau du Symabio, le secteur biologique contribue largement à l'économie de Madagascar, avec un chiffre d'affaires d'environ 300 millions de dollars. Et la participation des entreprises malgaches au Biofach a beaucoup contribué à ce résultat.

« Biofach a encore une fois été une expérience enrichissante au cours de laquelle nous avons eu le privilège de rencontrer des acteurs clés de l'agriculture biologique et du développement durable. De discussions animées avec le chef de l'organisation du salon à des échanges fructueux avec différentes entités, chaque rencontre a été une source d'inspiration et d'apprentissage. Cet événement a renforcé notre conviction dans le potentiel de l'agriculture biologique pour promouvoir la durabilité et la santé de notre planète », a fait savoir le Symabio.