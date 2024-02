Afrique de l'Est: Rotary Madagascar - Record de participants à la journée de la santé mentale

La journée consacrée à la santé mentale positive, orchestrée avec brio par le Rotary District 9220 à Antananarivo, a revêtu une importance particulière cette année, coïncidant avec la célébration du 119e anniversaire du Rotary International le 23 février. Sous la houlette du Processeur Lalatiana Andriamanarivo, Officier de District santé, cet événement a brillamment illustré l'engagement continu du Rotary en faveur du bien-être communautaire et du progrès social.

Avec une participation impressionnante de 862 individus et l'expertise de vingt-neuf intervenants professionnels, l'événement a mis en exergue les enjeux cruciaux de la santé mentale. Dans un monde où les troubles psychologiques sont encore trop souvent tabous, cette journée a offert une plateforme vitale pour la sensibilisation, l'éducation, et le soutien mutuel.

Le Professeur Lalatiana Andriamanarivo a souligné l'importance de cette initiative, qui s'inscrit dans une démarche plus vaste de sensibilisation et d'action face aux troubles mentaux. L'affluence record et l'enthousiasme palpable des participants témoignent de la pertinence et de la nécessité de telles rencontres. La promesse de renouveler l'événement chaque année, avec une ambition grandissante, marque une étape décisive vers une prise en charge plus inclusive et efficace de la santé mentale à Madagascar.

Le témoignage poignant d'une participante résume parfaitement l'esprit de cette journée : "Participer à cet événement m'a donné de l'espoir et m'a fait sentir appartenir à une communauté bienveillante et informée. Découvrir que je ne suis pas seule face à mes défis mentaux et que des solutions existent a été une révélation."

%

Moment de réflexion

En parallèle, l'accent mis sur la santé mentale au travail, notamment par l'intervenant Toky Rajaona, Coach en accompagnement du changement et Président du Rotary Club Antananarivo Mahamasina, a ouvert une discussion cruciale sur la qualité de vie au travail (QVT). La présence notable de professionnels des ressources humaines reflète une prise de conscience croissante de l'importance de soutenir le bien-être psychologique des employés, essentiel pour un environnement de travail sain et productif.

La convergence de cette journée avec le 119e anniversaire du Rotary n'est pas anodine. Elle rappelle l'engagement de longue date de cette organisation internationale envers l'amélioration des conditions de vie et le soutien aux communautés à travers le monde. Le Professeur Lalatiana Andriamanarivo, par son initiative, a non seulement honoré l'héritage du Rotary mais a aussi posé les jalons pour un avenir où la santé mentale est priorisée et démystifiée.

Cette journée a donc été un moment de réflexion, d'apprentissage, et de célébration, mettant en lumière le rôle crucial de la santé mentale dans le bien-être individuel et collectif. En regardant vers l'avenir, cet événement annuel promet de devenir un pilier dans la lutte contre les préjugés liés aux troubles mentaux et un catalyseur pour le changement positif dans la prise en charge de la santé mentale à Madagascar et au-delà.