Congo-Kinshasa: Après le mini-sommet d'Addis-Abeba, AAAP - Laurent Batumona exclut tout dialogue avec le M23

La situation sécuritaire dans l'Est du pays préoccupe au plus haut point l'Alliance des Acteurs Attachés au Peuple, en sigle AAAP sous le leadership de Tony Kanku Shiku. Dans une déclaration politique de soutien au Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lu le 21 février 2024, à Kinshasa par le Président de cette plateforme politique et électorale AAAP, Laurent Batumona encourage le Président de la République à ne pas dialoguer avec les rebelles du M23 soutenus et armés par le Rwanda. A l'issue des travaux du mini-sommet d'Addis-Abeba, l'AAAP, qui estime que le Chef de l'Etat a une lecture exacte des enjeux régionaux et internationaux de la situation dans l'Est de la RDC, salue sa ferme position à cet effet. " En sus, cette position fait de lui une conscience africaine partagée par le peuple congolais", soutient clairement l'AAAP dans cette déclaration libre. Elle salue la participation de la SADC aux efforts de la stabilisation de l'Est de la RDC avant de s'incliner devant la mémoire de deux vaillants soldats Sud-Africains qui sont tombés au champ d'honneur aux côtés de leurs homologues soldats des FARDC. Par ailleurs, l'AAAP a félicité le peuple congolais, son esprit de résilience dont il a fait montre face à cette guerre injuste que nous impose le Rwanda. Ci-après, la déclaration de l'AAAP.

DECLARATION DE SOUTIEN DE LA PLATEFORME ELECTORALE ET POLITIQUE AAAP

A Son Excellence Monsieur le Président de République Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO,

A l'issu de mini-sommet extraordinaire d'Adis Abeba sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, notre pays.

La Plateforme électorale et politique AAAP suit toujours avec grand intérêt qui anime le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chaque fois qu'il est appelé à garantir l'unité et la souveraineté nationale et à défendre par ricochet l'intégrité du territoire national.

S'agissant particulièrement des travaux du mini-sommet extraordinaire d'Addis Abeba sur la situation sécuritaire dans la partie Est de notre pays, la plateforme électorale et politique AAAP soutient le Chef de l'Etat dans sa position ferme de ne pas dialoguer avec les rebelles du M23 armés et soutenus par le Rwanda.

La Plateforme politique AAAP salue cette position et considère en outre que le Président de la République a une lecture exacte des enjeux régionaux et internationaux de la situation de l'Est dans notre pays.

En sus, cette position fait de lui une conscience africaine en ce qui concerne la défense de l'intégrité de notre pays, position par ailleurs partagée par le peuple congolais.

La Plateforme électorale et politique AAAP salue la participation de nos frères de la SADC aux efforts de la stabilisation de l'Est de la RDC. Elle s'incline devant la mémoire de deux vaillants soldats Sud-Africains qui sont tombés au champ d'honneur aux côtés de leurs homologues soldats des FARDC.

Par ailleurs, la Plateforme électorale et politique AAAP félicite les congolaises et congolais pour leur esprit de résilience dont ils ont fait montre face à cette guerre injuste que nous impose le Rwanda, les invite à garder courage face à cette adversité.

Fait à Kinshasa le 21 février 2024

Pour PEP/AAAP