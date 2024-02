Maroc: Fès Running Festival - Les coureurs Khalid Reteib et Meriem Nouri remportent le semi-marathon

Fès — Les coureurs Khalid Reteib et Meriem Nouri ont remporté la course du semi-marathon (21 km), qui s'est déroulée dimanche dans le cadre de la 3ème édition de l'évènement Fez Running Festival, organisé à l'initiative de l'association Dila Athletic.

Chez les hommes, Khalid Reteib, originaire de la ville de Tiflet, a réussi à s'imposer dans cette course dans un temps de 1 h 36 m 4 s, suivi de Said Asmar et de Bouazza Salhi.

Chez les dames, la native de Fès, Meriem Nouri, a occupé la 1ère place du semi-marathon après avoir enregistré un chrono de 1 h 22 m 26 s, alors que la deuxième place est revenue à Lamia Lahlou et la troisième à Rim Lahlou.

L'épreuve de 10 km a été remportée par Bouazza Kassaoui, devant Adnan Mhamdi et Ayoub Boughaneb.

Dans la catégorie des dames, Sakina Hamam s'est imposée dans cette course, suivie de Fatima Zahra Bouzi et Hanane Zeniche.

Dans la course de 5 km réservée aux hommes, la première place est allée à Abdelali Chaaibia, alors que Issa Ouassia s'est classé deuxième et Marouan Fatji troisième.

Chez les dames, la première place est revenue à Aya Fathi et la deuxième et troisième positions ont été remportées respectivement par Khatam Bahali et Yousra Hassi.

%

Dans une déclaration à la presse, l'ex-champion olympique et président de l'association Dila Athletic, Abderrahim Bouramdan, a indiqué que cet événement sportif vise à encourager les citoyens à pratiquer la course à pied, faisant état d'un projet d'organiser un marathon avec la participation de coureurs de différents pays.

Il a ajouté que cette course a été marquée par la participation de sportifs venus de différentes villes du Royaume et de l'étranger.

La 3ème édition de Fès Running Festival avait débuté samedi avec la programmation d'une course de 2 km dédiée aux enfants, à laquelle ont participé près de 350 coureurs.

Près de 1500 coureurs, hommes et femmes, ont pris part aux épreuves de 5 km, 10 km et 21 km (semi-marathon).