Afrique de l'Ouest: Parisc organise du 9 au 19 mars 2024 une visite d'étude à l'alliance des Etats du Sahel

C'est avec l'apport de la solidarité internationale et le mouvement panafricaniste "PRALER" que cette visite d'étude sera effective dans les pays tels que le Mali, le Burkina Faso et le Niger.

la Pan-Afrikan Reparations Internationalist Standing Conference (PARISC) conduira une délégation à l'Alliance des Etats du Sahel (AES), dans le cadre des efforts de Planet Repairs pour construire et assurer une solidarité internationaliste avec les communautés qui sont engagées dans la lutte pour la justice réparatrice l'affirmation de leur droit et l'autodétermination.

En guise de rappel la délégation de PARISC est une délégation de solidarité internationaliste de peuple à peuple comprenant des membres du Secrétariat de PARISC ainsi que de l'équipe d'animation de la Rébellion pour l'Extinction (Extinction Rebellion Being the Change Affinity Network (XRBCAN).Parmi les soutiens de la délégation figurent le Pan-Afrikan Reparations Youth Forum, le Njiapanda-SANKOFAKUUMBA, le réseau Stop the Maangamizi : « We Charge Genocide/Ecocide Campaign », et le réseau Extinction Rebellion Internationalist Solidarity Network (XRISN).

Pour ce faire ladite délégation visitera les pays de l'AES sous la bannière de la « Co-libération pour la réparation de la planète », en mettant l'accent sur l'importance historique contemporaine de la résurgence du peuple afrikaner colonisé contre le régime de l'apartheid et contre les forces du néocolonialisme.

On souligne que ces derniers militent pour l'autodétermination nationale, la souveraineté panafricaine et un monde multipolaire de justice globale consacré par le concept de "Maatubuntuman in Ubuntudunia".

En outre la visite d'étude avec "PRALER" (Planet Repairs Action Learning Educational Revolution) mettra également l'accent sur la souveraineté panafricaine et la justice mondiale, ainsi que sur l'importance des progrès réalisés par les communautés de la région et l'importance des progrès réalisés par les communautés du Sahel dans leurs luttes anti-impérialistes qui apportent d'énormes contributions au Mouvement Social International pour les Réparations Africaines (ISRA), beaucoup plus large. Afrikan Reparations (ISMAR) est en lien avec le Peoples

Reparations International Movement (PRIM).

Au cours de cette visite d'étude le Secrétariat de PARISC organisera des conférences de presse locales qui se tiendront dans les capitales des Etats membres de l'AES et qui seront ouvertes à la participation et à la collaboration en ligne.

Précisons tout de même que le secrétariat a lancé une collecte de fonds auprès des communautés afin d'obtenir un soutien pour la délégation et de faciliter la distribution de ressources et de matériel de solidarité aux communautés concernées.

Les communautés et les organisations intéressées pourront se joindre au voyage et en suivre les développements à travers les plateformes médiatiques :