Ile Maurice: Trevor Court - «Important que nos coureurs soient confrontés à ce niveau de compétition»

Rideau sur la 16e édition du Tour du Rwanda. La huitième et dernière étape qui s'est déroulée autour de la capitale Kigali était longue de 74 kilomètres et comprenait les traditionnelles ascensions du Mur de Kigali et du Mont Kigali. Et c'est le maillot jaune Joseph Blackmore qui s'est imposé, avec une belle célébration en «wheeling» à la clé au moment de passer la ligne.

Le Britannique de l'équipe Israel-Premier Tech a une nouvelle fois montré qu'il était le plus costaud sur ce Tour du Rwanda et s'est imposé en solitaire. Derrière lui, le Français Pierre Latour de la TotalEnergies, a réglé au sprint un groupe de six coureurs. Au classement général final de l'épreuve, c'est donc Blackmore qui s'impose. Il est accompagné sur le podium par le Kazakh Ilkhan Dostiyev (Astana Qazaqstan Development Team) à 41 secondes et du Colombien Jonathan Restrepo (Team Polti Kometa) à 43 secondes. On notera que le Slovène Gal Glivar de la UAE Team Emirates Gen Z, qui avait remporté haut la main le Tour du Sharjah UCI 2.2 (26-31 janvier), ne termine qu'à la 19e place à 10 minutes et 32 secondes de Blackmore.

Du cote des Mauriciens, ils ne sont que deux à complété l'épreuve, Gregory Mayer ayant jeté l'éponge au cours de l'ultime étape. William Piat avait, lui, été contraint à l'abandon suite à une chute. Christopher Lagane a terminé l'étape à la 37e place à 4:19 et Alexandre Mayer à la 47e à 6:43. Au classement général final, Lagane prend la 47e place à 38 minutes et 55 secondes et Mayer la 62e à 1h05:08. Ils sont 64 à avoir terminé les huit étapes. Pour l'anecdote, le dernier au général n'est autre que le Rwandais Joseph Areruya à 1h58:04. Il avait remporté le Tour en 2017.

%

«Il y avait un gros niveau sur ce Tour. C'était une super expérience lors de laquelle il aura fallu se battre chaque jour pour s'accrocher au peloton. C'est une course qui nous fera du bien pour la suite de la saison. C'était un combat physique mais aussi mental tout au long. Je suis content d'avoir terminé et d'avoir donné mon maximum», confie Christopher Lagane.

Celui-ci ajoute que par rapport à sa première participation en 2017, la course est devenue plus dure. «La course était déjà dure mais maintenant, elle classée UCI 2.1. Il y a des équipes professionnelles en lice et ces équipes envoient leurs meilleurs grimpeurs. Du coup, c'est pas facile parce qu'il y a un gros tempo dans les bosses. Mais en même temps, c'était bien de se frotter à un niveau comme celui-là.»

Le head coach Trevor Court est aussi d'avis que le niveau était «incroyablement élevé» et «que c'était une bonne expérience.»

«Quand on regarde aux 40 premiers au général, ce sont pratiquement tous des coureurs qui ont remporté des courses en Europe. C'est le niveau du cyclisme international actuellement. Il est important que nos coureurs soient confrontés à ce niveau de compétition. Lors de toutes les étapes, soit on grimpe à fond, soit on descend à fond. Les descentes se font à une vitesse de 90 km/h-100 km/h et sont très techniques. Nous avons eu un bon camp d'entraînement pour nous préparer avant le Tour. C'est bien d'avoir l'opportunité de faire des courses pareilles. On aurait voulu que toute l'équipe termine mais malheureusement, Hanson (Matombé) est arrivé hors-délais lors d'une étape, William (Piat) est tombé samedi et Gregory (Mayer) a abandonné aujourd'hui (hier). Mais les coureurs mauriciens ne se sont pas cachés. Ils cherchaient toujours à être dans les échappées. Nous avons eu deux maillots avec Alexandre lors de la 2e étape. Nos coureurs ont eu une bonne attitude. On espère revenir une prochaine fois et réaliser un meilleur résultat», a-t-il analysé.