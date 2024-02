Ile Maurice: Mathieu Russie et le petit Kayron Mardaymootoo meurent sur le coup

La route a été une fois de plus meurtrière, hier après-midi. Mathieu Russie, 28 ans, et Kayron Mardaymootoo, cinq ans, ont trouvé la mort dans un accident survenu non loin du rond-point de Mapou sur l'autoroute M1. La police a été mandée et en arrivant sur les lieux, les agents se sont retrouvés devant une scène effroyable. La voiture que conduisait Mathieu Russie, une Nissan Sunny année 97, était encastrée dans le séparateur central entre les voies de circulation, son radiateur tourné vers Labourdonnais.

La barre de fer du terre-plein central était déconnectée et avait heurté le cou du conducteur. Kayron Mardaymootoo, cinq ans, qui se trouvait sur le siège arrière, était aussi inconscient. Le SAMU a été sollicité et le médecin urgentiste devait malheureusement constater leur décès. Une femme de 29 ans, Mary Joyce Mardaymootoo, et un autre enfant de cinq ans, né d'une précédente union de Mathieu Russie, qui se trouvaient aussi dans la voiture et étaient blessés ont été transportés à l'hôpital SSRN à Pamplemousses par des volontaires.

Ils venaient, semblent-il, de récupérer Kayron Mardaymootoo chez la mère de la jeune femme, une habitante de Fort Victoria, à Cassis, et se rendaient à la plage dans le Nord. Les pompiers sont intervenus pour déblayer et nettoyer la route après l'accident. Une enquête a été ouverte.