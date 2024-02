Ile Maurice: Place à un passage piétonnier

Les habitants de Roche-Bois sont toujours sous le choc et un jour après, ils n'en reviennent toujours pas. L'image de Roche-Bois a changé et pour cause, la passerelle qui date de 1977 n'est plus. Un camion transportant une grue roulait à toute allure dans l'après-midi de samedi quand il a percuté de plein fouet la passerelle. Résultat : la passerelle endommagée, la route bloquée, mais plus de peur que de mal. Durant toute la soirée, les autorités ont travaillé d'arrache-pied pour déblayer la route, enlever l'autre partie de la passerelle et sécuriser les lieux.

À 10 h 45 hier, les travaux continuaient à Roche-Bois. Les hommes de Transinvest se sont relayés toute la nuit. Leur mission : tout mettre en oeuvre pour rétablir la circulation sur l'autoroute avant ce matin car le flux de trafic qui emprunte cette route en début de semaine est énorme dans les deux sens. Hier, les usagers de la route venant du Nord devaient passer par la route Cocoterie pour gagner Port-Louis, tandis que ceux quittant Port-Louis devaient emprunter la route Nicolay.

L'ASP Ashok Matar, qui coordonne les opérations, explique : «Nous avons travaillé d'arrache-pied pour remettre la route en état. Ce n'était pas facile d'enlever ces deux passerelles aériennes. Maintenant, le travail consiste à mettre en place quelque chose pour permettre aux habitants de traverser la route en toute sécurité car nous savons que les gens font le va-etvient fréquemment ici.» Un passage piétonnier a été aménagé avec des ralentisseurs et des feux de signalisation devraient être installés incessamment. En attendant, pour assurer que les habitants puissent traverser en toute sécurité cette route très fréquentée, la police sera présente pour réguler la circulation.

Des habitants curieux étaient présents au bord de la route. Certains n'en reviennent toujours pas, à l'instar de Clency, qui habite Roche-Bois depuis 40 ans. «Mo soké. Sans sa ler la pa ti éna dimounn lor sa pon-la. Mazinn ou zanfan alé vini lorla enn zourné. Éna pran bisiklet tou lorla. Éna kas poz get loto alé vini. Mo dir mersi Bondié sa ler la pa ti éna zanfan lor pon-la», nous dit ce quinquagénaire. Il est rejoint par Désiré qui a aussi pour habitude de papoter avec ses amis près de l'escalier qui mène vers la passerelle. «Comment ce camion a pu percuter cette passerelle ? Le chauffeur ne s'est pas demandé si la hauteur de sa cargaison était dans les normes ? Heureusement qu'il n'y a pas eu mort d'homme», se rassure-t-il. Le paysage de RocheBois a drastiquement changé avec l'absence de la passerelle.

«L'autoroute M2 sera opérationnelle aujourd'hui (NdlR, hier) vers 16 heures. Merci à l'équipe de la RDA, la TMRSU, la police et les pompiers, d'avoir agi promptement, même s'il fallait travailler toute la nuit», a écrit le ministre des Infrastructures nationales, Bobby Hurreeram, sur son compte Facebook hier.