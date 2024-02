Ile Maurice: Volley-ball - Camp Ithier VBC domine CS Pamplemousses, Tranquebar Black Rangers se reprend

Après sa défaite la veille sur le fil devant le Saint Denis Olympique VB, Faucon Flacq Camp Ithier s'est bien repris, dimanche, dans la poule D hommes. Tout comme Tranquebar Black Rangers dans la poule B dames. Par contre, le Port-Louis Fire Star s'est, pour sa part, de nouveau incliné dans la poule B hommes.

Camp Ithier se devait de réagir et les hommes de l'entraîneur Deepak Aungnoo l'ont fait de très belle manière en dominant le champion de Maurice, le Club Sportif de Pamplemousses en quatre sets, 25-23, 21-25, 25-23 et 25-22. Dans l'autre match de la poule, le SDOVB a signé un deuxième succès de rang en battant Premium Spikers des Seychelles, trois sets à rien, 25-11, 25-15 et 25-17.

Les vice-championnes de Maurice ont bien lutté mais se sont imposées contre les Malgaches de Squad-X au tie-break. Tranquebar a remporté le premier set facilement mais ses adversaires se sont montrées accrocheuses par la suite, égalisant par deux deux fois avant de lâcher l'affaire au cinquième set (25-14, 27-29, 25-19, 26-28, 16-14). «On s'est bien rattrapées après notre défaite d'hier (samedi). On s'est bien battues sur le terrain. Mais ce n'était pas facile. Cela donne du courage pour la suite. On va continuer à se battre», devait confier Aurélie Mohungoo-Bouti, capitaine des Black Rangers.

Tranquebar Black Rangers a dominé les Malgaches de Squad-X après haute lutte, en cinq sets.

%

Dans la poule B masculine, le Port-Louis Fire Star a subi un nouveau revers, cette fois devant ASI de Madagascar en trois manches, 19-25, 21-25 et 21-25. Ce qui prive les port-louisiens des quarts de finale.

Les équipes rodriguaises ont, de leur coté, réussi leur entrée en matière. Dans la poule C masculine, Olympique Montagne Goyaves, finaliste malheureux de la dernière édition, a infligé un cinglant 3-0 aux Réunionnais du VBC St Leu, ou évolue désormais son ancien attaquant, Kevin Larose, 25-16, 25-23 et 25-20. Dans la poule D féminine, Oranges Club Sportif d'Amitié, a disposé des Malgaches d'ASI en quatre manches, 25-20, 25-21, 16-25 et 25-8. Dans la même poule, les Seychelloises de City Ladies ont remporté une deuxième victoire en dominant les Réunionnaises du VC Cote Ouest en quatre sets, 23-25, 25-13, 25-14 et 25-21.

La Réunion fait un don d'équipements à la fédération malgache

La Ligue Réunionnaise de Volley-ball (LRVB), par l'entremise de son président, Stéphane Mouezy, a fait un don de quelque 4 000 euros d'équipements à la Fédération Malgache de Volley Ball (FMVB) en amont du 28e Championnat des clubs de la zone 7. Ces équipements qui ont été remis à la présidente de la FMVB, Lea Raharimala, sont, entre autres, des ballons, des filets et une dizaine de mires. Pour rappel, les mires sont ces accessoires placés sur le filet et servent à séparer chaque camp et aussi à délimiter le terrain.

Lea Raharimala, présidente de la fédération malgache, recevant les équipements de Stéphane Mouezy (à dr.) en présence de Kaysee Teeroovengadum, président de la Zone 7.