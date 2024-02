Tunisie: Congrès du parti «Travail et accomplissement» à Tunis - Abdellatif Mekki élu secrétaire général

Abdellatif El Mekki présente l'ADN de son nouveau parti ; démocrate et socialiste

Le premier congrès national du nouveau parti politique «Travail et Accomplissement», qui s'est tenu ce weekend à Tunis sous le slogan «Persévérance et construction», a été clôturé hier soir par l'élection d'Abdellatif Mekki en tant que secrétaire général du parti pour une durée de trois ans, ainsi que des membres du Conseil national.

Les congressistes ont approuvé les cinq rapports du premier congrès, à savoir socioéconomique, politique, général, organisationnel et celui de la Palestine.

Le communiqué final du congrès recommande de donner la priorité, dans la vision future du parti, à la situation sociale et aux politiques publiques en matière de santé, de transport, d'éducation et de culture.

Dans une déclaration aux médias, Abdellatif El Mekki affiche d'emblée l'ambition de son parti à participer à la prochaine élections présidentielle en présentant un candidat, qui serait fort probablement lui-même. Et pour renforcer les chances d'une telle ambition, le nouveau parti, qui comporte, entre autres, une pléiade d'anciens et de jeunes militants nahdhaoui, confirme être sur la même longueur d'onde quant aux positions et orientations du Front du salut dans son opposition au processus politique du Président Kaïs Saïed.

%

Abdellatif El Mekki présente son nouveau parti en tant que démocrate et socialiste. L'homme, qui n'a nullement douté de ses capacités à être secrétaire général de son nouveau parti, n'a pas aussi hésité à afficher ses ambitions pour Carthage face aux questions des journalistes dès l'entame du congrès et même avant. Certes, il a tenu à remettre la décision du choix du candidat aux structures du parti qui seront bientôt installées. D'ailleurs, il a souligné, par rapport aux objectifs et orientations du parti, les bases démocratiques sur lesquelles sa formation va travailler, ainsi que la portée culturelle et sociale qui prône l'inclusion, notamment des jeunes militants.

Motion spéciale pour la Palestine

Le parti «Travail et Accomplissement» a affirmé dans une motion spéciale qu'il soutient inconditionnellement le peuple palestinien frère dans sa lutte contre l'occupation israélienne, et dénonce les tentatives d'extermination opérées par l'entité sioniste. Ladite motion appelle à l'arrêt immédiat des attaques sionistes contre le peuple palestinien et à l'incrimination des actes d'Israël. La motion propose aussi de lancer un «Pacte pour la Palestine» qui serait un engagement des forces vives du pays et des activistes de tout bord à refuser toute ingérence ou tentative d'infiltration de la part de l'entité sioniste dans les domaines culturels, économiques ainsi que la sécurité nationale.

Le congrès a donné son feu vert, comme attendu, pour l'élection d'Abdellatif El Mekki, ancien membre de l'exécutif du parti islamiste Ennahdha, en tant que secrétaire général du parti. Il est à noter qu'un conseil national composé de quarante personnes et un bureau politique comprenant, outre les cinq qui seraient désignés par le secrétaire général, dix membres seront désignés par le conseil national du parti.