Ile Maurice: La passation de pouvoir le 6 mars

L'accord du Récif sera respecté. Johnson Roussety, leader du Front Patriotique Rodriguais écologique (FPRe) et actuel chef commissaire de Rodrigues, cédera sa place à Franceau Grandcourt, leader de l'Union du Peuple de Rodrigues (UPR), lors d'une cérémonie le 6 mars. Les deux hommes étaient tombés d'accord en mars 2022, à la veille des élections régionales, pour un partage du poste de chef commissaire en cas de victoire. Johnson Roussety devait occuper ce poste pendant les deux premières années pour ensuite céder la place à son adjoint, selon l'accord signé à l'hôtel Le Récif.

L'Assemblée régionale de Rodrigues (ARR) s'est réunie vendredi pour une séance spéciale durant laquelle Johnson Roussety a prononcé un discours bilan et a annoncé que l'entente entre les deux hommes serait respectée. Il a également publié un extrait de son discours sur sa page Facebook hier.

«Je suis fier de nos résultats et de ce que nous avons accompli au service de l'île Rodrigues. On parle beaucoup de pouvoir, assumer le pouvoir d e c h e f commissaire ou de commissaire, etc. Je préfère parler de service, car primordialement, c'est de cela qu'il s'agit avant tout : de se mettre au service de son pays à travers un engagement politique, qui certes des fois vous met à rude épreuve, mais qui peut aussi vous procurer un sentiment du devoir accompli envers votre pays, votre patrie, et pour moi l'île Rodrigues. J'ai été un enfant pauvre, je n'ai jamais volé, ni n'ai été malhonnête, j'ai brillé dans mes études car j'étais un étudiant consciencieux et j'ai eu la grande chance d'avoir des enseignants dévoués durant mon parcours... Je remercie le chef commissaire adjoint pour sa patience et d'avoir accepté de me laisser commencer le mandat. Je remercie mes collègues commissaires. Je remercie l'Island Chief Executive M. Jean Claude Pierre-Louis, tous les Departmental Heads et les officiers de l'Assemblée régionale. Je remercie le président de la République, le Premier ministre et tout le gouvernement mauricien. Finalement je remercie tous ceux qui nous ont fait confiance dans les élections. Bravo et merci à tous. Que le bon travail continue», a écrit Johnson Roussety.

%

(Franceau Grandcourt (à g.) et Johnson Roussety, le 28 février 2022.)

Franceau Grandcourt confirme pour sa part que la passation de pouvoir aura bel et bien lieu en mars. «Tout se passe sans problème. L'accord sera respecté. Il y a eu des consultations entre nous pour cet exercice», déclare-t-il. Le prochain chef commissaire affirme que l'équipe du conseil exécutif demeurera le même, mais qu'il y a aura quelques ajustements au niveau des responsabilités de portefeuilles. Cependant, d'après une source, il y a eu des divergences entre Johnson Roussety et Franceau Grandcourt.

Le leader du FPRe était certes d'accord pour céder le siège de chef commissaire, mais il nous revient que l'attribution des 47 portefeuilles était une source de discorde entre les différents partenaires de l'alliance gouvernementale. L'un d'eux n'était pas d'accord que Franceau Grandcourt prenne les commissions stratégiques comme l'Eau, les Finances, les Infrastructures publiques, le Logement et les Terres. Le leader d'UPR aurait été intransigeant au début, dit-on. D'ailleurs, des Rodriguais s'attendaient à ce que Johnson Roussety garde la commission des Finances en raison de sa formation d'économiste, mais ce ne sera pas le cas, semble-t-il.

Franceau Grandcourt maintient qu'il n'y a jamais eu de conflit au sein du gouvernement régional. «Nous étions en consultation pour ce processus de redistribution des postes de responsabilité. C'est tout à fait normal qu'il y ait eu des propositions et des contre-propositions comme dans toute consultation. Cependant, traditionnellement et par convention, il y a des portefeuilles qui restent sous la responsabilité du chef commissaire», maintientil, en ajoutant qu'il occupera le portefeuille des Finances comme ses prédécesseurs. «Cela n'est pas nouveau. Il n'y a pas eu de conflit au sein du gouvernement comme tentent de faire croire nos adversaires. Il y a Johnson Roussety et moi. Deux hommes différents et chacun a sa façon de travailler», précise-t-il.

Pour sa part, Johnson Roussety admet qu'il a fallu beaucoup d'efforts pour trouver un consensus entre les deux hommes sur le partage des responsabilités. «Il y avait de gros macadams sur le chemin, mais cela a été déblayé suite à l'intervention de certains conseillers, notamment l'ex-magistrat et ancien président de l'ARR, Joseph Chen Lye Lamvohee. Des rencontres ont eu lieu et les différends entre nous sur la répartition des portefeuilles ont été réglés», rassure-t-il.